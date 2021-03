Kulturbranchen tør ikke protestere mod coronapas

Ingen mødte op, da jeg på kunstens vegne indkaldte til debat om coronapas foran Kulturministeriet. Dog oplyste Rasmus Nøhr, at han var blevet truet på sit levebrød, fordi han er coronaskeptisk. Kulturen har for alvor taget mundbind på

Ofte er netop kunstnerne blevet hyldet for at gå forrest, når det gjaldt protester mod krig og censur og alverdens ufornuft.

Men når det gælder det ellers omdiskuterede coronapas, har kulturen for alvor taget mundbind på.

Til dagens debatdemo om netop det emne var fremmødet desværre til at overse, hvilket kan undre, når andre kreative brancher godt tør lægge en arm i døren. Horesta ligefrem 'raser' på restaurationslivets vegne. De kalder coronapasset 'dybt problematisk', fordi folk oftest er spontane, når de går ud og spiser.

Brancheforeningen frygter både, at gæsterne bliver væk, og personalet overbelastet, når alt og alle således skal tjekkes i hoved og røv.

Det samme gælder velsagtens kulturindustrien, men her er man mere vant til at leve på statens nåde og klappe kaje.

Kultureliten er højst ude i lidt spredt fægtning på diverse sociale medier, hvorfor jeg netop indkaldte til et samlende debatmøde foran Joy Mogensens ministerium.

Jeg var bevæbnet med spørgsmål såsom: Hvorfor skal man vise coronapas for at gå på det i øvrigt altid mennesketomme Thorvaldsens Museum, når man må tage bussen, stå i kø i Netto og spille rugby med 49 svedige muskelbrød uden coronapas? Eller endnu kortere: Hvorfor coronapas på biblioteket, når man må købe bøger i Bilka uden coronapas?

Svaret forsvandt med formiddagssolen. Kulturministeriet viste sig hermetisk lukket, og kulturens ledere er grangiveligt så fedtet ind i ministerielle støtteordninger, at de ikke tør række hånden op og stå alene. Hvorfor bide af den arm, der fodrer dig?

I kulturbranchen er man lige så afhængig af politisk goodwill, som man er bange for ikke at få den. Heldigvis mødte vi sangeren Rasmus Nøhr, der var på vej til øvelokalet for at skrive en protestsang.

Nøhr er blevet truet på sit levebrød for sine coronaskeptiske udtalelser og havde en relativt simpel forklaring på, hvorfor ingen tør demonstrere.

- Hvis man i min branche går ud for at lege politik, ender vi med at slå hinanden ihjel. Vi er simpelthen nødt til at slutte borgfred, så vi ikke udtaler os om de her ting hele tiden.

Med andre ord, kunsterne risikerer at ødelægge det for hinanden, hvis de protesterer.

Ikke desto mindre er regeringens planlagte coronapas en bøvlet omgang diskriminerende makværk.

Om nogen tør sige det højt eller ej.

