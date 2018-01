Kun 1800 nye statslige job til provinsen

Regeringens anden etape af det store udflytningsprogram af statslige arbejdspladser bliver offentliggjort onsdag.

Der bliver ikke flyttet lige så mange som de 3900 fra første udflytning. Finansministeriet opgør tallet til godt 4000. Fraregnet job, der allerede er offentliggjort, er tallet 1824, som får at vide, at deres job bliver flyttet fra hovedstaden til et sted i provinsen.

Det skriver Jyllands-Posten.

Oveni de godt 1800, der nu enten skal have fat i en flyttemand eller finde sig et andet job, kommer de 1600 medarbejdere, som skal ansættes hos skattevæsenet uden for hovedstaden, hvoraf cirka 1000 er helt nye job. Det blev meldt ud i juli sidste år.

Desuden har regeringen i regnestykket over, hvor mange statslige arbejdspladser der flyttes til provinsen, medtalt de 600 stillinger, som man forventer at oprette uden for København i forbindelse med det forsvarsforlig, der snart skal indgås

Bedst ser det ud for Region Midtjylland, der denne gang får tilført 1082 nye statslige arbejdspladser.

Til gengæld bliver Region Nordjylland endnu en gang taber og må nøjes med 399 nye statsansatte. 1015 skal til Syddanmark, og 931 til Region Sjælland, viser en liste fra Finansministeriet.

Hos Region Nordjylland er man ikke overraskende skuffet.

- Det er utilfredsstillende og skuffende, at vi ikke bliver mere tilgodeset. Jeg anerkender, at Midtjylland også kan have problemer med udkantsområder, men man kan ikke kalde Østjylland omkring Aarhus for udkant, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S) til avisen.

Regeringen fremlægger den samlede plan onsdag klokken 13.