Kun en tiendedel af indberettede AZ-bivirkninger er behandlet

150.208 vaccineret med én dosis AstraZeneca.

23052 indberetninger om formodede bivirkninger af samme vaccine.

2285 færdigbehandlede sager.

Sådan lyder de aktuelle tal fra Lægemiddelstyrelsen, hvor man har mere travlt end nogensinde. Det normale tal for indberetninger ligger på omkring 7000 om året - for alle lægemidler. Så selvom et særligt team med 20 nye ansatte sundhedsfaglige arbejder på højtryk for at få et overblik, har det lange udsigter at få et komplet billede af både umiddelbare og langvarige bivirkninger.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Claus Jantzen har haft feber i to måneder efter Astrazeneca-vaccination

Ni ud af ti er under 60

Af indberetningerne fremgår det, at 92,9 procent omhandler vaccinerede under 60 år. 45,9 procent er indberetninger om folk under 40, og 47 procent om formodede bivirkninger hos folk mellem 40-59 år.

Ifølge Lægemiddelstyrelsen behandles de mest alvorlige formodede bivirkninger først, og her er det blodpropper, der berettes om.

'Lægemiddelstyrelsen har behandlet 23 indberetninger om blodpropper. I 20 tilfælde, herunder ét dødsfald, vurderes en sammenhæng med vaccinen mindre sandsynlig. I tre tilfælde kan det ikke udelukkes, at vaccinen har været en medvirkende årsag.', hedder det i opdateringen om ugens tal.

Ekstra Bladet har i en række artikler beskrevet, hvordan flere danskere oplever, hvad både de og deres læger formoder at være langvarige og alvorlige bivirkninger fra AstraZeneca-vaccinen. Der er dog fra Lægemiddelstyrelsen endnu ikke overblik over de mange tusind indberetninger, og der kan derfor ikke siges noget samlet om andre vurderede bivirkninger end blodpropper og anafylaktisk chok. Om choktilstandene står der:

'Lægemiddelstyrelsen har vurderet 24 indberetninger om kraftige allergiske reaktioner efter vaccination med Vaxzevria. 22 af de 24 tilfælde vurderes at være relateret til vaccinen, og alle var forbigående. I 15 af de 22 relaterede tilfælde krævede reaktionerne behandling ...'

Indberet igen og igen

Trods de mange indberetninger og voldsom travlhed er meldingen fra Lægemiddelstyrelsen klar: Har man indberettet tidligere, men har vedvarende symptomer i uger eller måneder efter, så skal man indberette dem igen.

- For at vi kan få et retvisende billede, er det vigtigt, at man indberetter. Læger har skærpet indberetningspligt de første to år, efter et nyt præparat er kommet ud. Hvis din læge efter en dialog mistænker en sammenhæng med vaccinen, skal lægen indberette den formodede bivirkning til Lægemiddelstyrelsen, siger enhedschef Tanja Erichsen.

Ingen tidsfrist

Hos Lægemiddelstyrelsen kan man ikke love, hvornår man har et fuldstændigt billede af bekræftede bivirkninger efter vaccinen.

De danske myndigheder standsede brugen af AstraZeneca, der siden skiftede navn til Vaxzevria, 11. marts i år. Siden er det vedtaget politisk, at borgere på eget ansvar kan modtage vaccinen.

Få overblikket over AstraZeneca-forløbet i Danmark

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan flere danskere har døjet med voldsomme symptomer, som opstod kort efter, de havde fået første stik af AstraZeneca-vaccinen. Det samme har Maria F., der har døjet med hovedpine og ubehag i månedsvis. Også Claus Jantzen har været syg, siden han blev vaccineret, og lægerne har efter en lang række undersøgelser udelukket anden årsag end vaccinen.

I Facebook-gruppen 'Bivirkninger og senfølger efter Astrazeneca vaccine (Vaxzevria)' har over 270 mennesker meldt sig ind, og mange fortæller om langvarige symptomer, der opstod kort efter de blev vaccineret, om endeløse undersøgelser, der ikke giver ikke nogen forklaringer, og om læger, der ikke aner deres levende råd.