Kun Knud har X-faktor

ANMELDELSE: Statsministerens pressemøde var igen i dag et forudsigeligt show med mangel på overraskelser og farverige deltagere. Kun en forstod at fedte for dommerne

Så skal vi til det igen. Folket sidder spændt bag skærmen og venter på afgørelsen, der om lidt vil blive fremført via de fire hospitalshvide talerpulte, der som sædvanligt står skulder ved skulder, klar til at fremhæve dagens dommerpanel.

Dagens udvalgte journalister er skubbet sammen i en korridor, hvor de tripper rundt om hinanden og repeterer de to afgørende spørgsmål, der skal holde dem i live til næste gang.

Det er råt, det er direkte, det er ikke et game for små luftbøvsende wannabees. Dommerne ser på flow, sniksnak og standens generelt selvovervurderende talent. Her må fisles og fedtes og sleskes, alle kneb gælder for at nå frem til den helt store ludertursfinale i tæt samarbejde med regeringens rekordmange spindoktorer.

Din Sofie Linde er i dag tidligere magtrådgiver Niels Krause-Kjær, iført den klassisk kedelige blazer, vi kender som Deadline-uniformen. Hvilke håndtag skal vi dreje på? Niels ved det, det er klart, Deadline-drengene har altid været de klogeste i klassen, men traditionen tro skal vi først høre statsministerinden tale om hele situationen, iført blågråt jakkesæt, nypresset. Hun er småhæs, it’s showtime!



Hun jonglerer med tal, kunstpauser og alvorsfulde miner. Hun taler med hænderne, måske bliver de døve forvirrene, skal de se på tolken eller den jyske dronning? Det er et sats at gestikulere så koreografisk.

Hun siger or i stedet for og. 'Or vi er stolte af de unge, der tager omvæltningerne i stiv arm', siger hun og aflyser i samme sætning al påskedruk. Vovet! 'Det er facetime eller gækkebreve'. Refrænet er samfundssind på ubetrådt land. Stærk lyrik!

Resten af panelet får kam til sideskilningen. KL-formanden/Aarhus-borgmesteren ligner en bestman fra Dressmann, slips, vest og stiv i kraven. Han taler om at være 'lead på værnemidler' og at de udsatte endelig skal sende sine unger i institution - hvis de har behov for at drikke sig fra sans og samling, underforstået.

Så kommer formanden for Danske Regioner, sønderjyske Stephanie Lose, der udtaler Covid som ko-hvid og selv er klædt i begravelsessort jakkesæt. De journalistiske deltagere tripper især for at komme på scenen, da sundhedsministeren, iført det samme tøj som i går, synger en klagesang fra det sydlige korea. Han både beklager og undskylder! Stativ, testkits, kasket, siger han. Test bliver til tæsk. Det er et udfordrende oplæg.

Og endelig, langt om længe: Deltagerne. DR er først, DR er altid først, for alle ved at Jens Ringberg skal have alle sine egne dybsindige analyser blandet i sine derfor overlæssede spørgsmål. Ringberg er ham med det krøllede jakkesæt og den firkantede mediebrille. Han sover kun foran fjernsynet, sådan er det, altid klar!

Hvornår er vi der, og hvorfor er vi der ikke endnu, og hvis ikke vi er der endnu, hvad er der så gået galt? Komplicerede fraseringer, gåsehud’ske! Panelet må selv bestemme, hvem der svarer. Lige lovlig selvsikkert.

Til gengæld skuffer TV2. En opkomling har sat sit slips sammen med rød tape og spørger til de hjælpepakker, ingen forstår. De er i øst og vest.

Udskamningsaspektet er i gang. Er der for alvor nyt talent derude? Sebastian fra Politikens Skoleliv er et bud, han ligner en elevrådsformand og spørger, hvad der skal til for at skolerne åbner igen. Meeeen…det er for kort, for pænt, for duksedreng. Han glemmer fuldstændig at gå solo med sin egen dybe indsigt. Dumpet!

Dog er der nyt blod hos Peter fra Radio4. Hans spørgsmål er desværre ikke blærede nok, alle har glemt dem sekundet efter, hvorfor Kåre Mølbak fra Arabisk Serum Institut går i falset og afslører, at han bærer sort t-shirt under sin hvide skjorte. Absolut no go!

Herefter går det brat ned ad bakke. En butler fra Bloomberg News (?) overtræder alle gældende regler ved at fremture med hele syv fumlende spørgsmål, ingen rigtig svarer på.

Usikkerheden smitter af på statsministerinden, hun famler og siger at vi ’står over for udfordringer’, hvilken underdrivelse, hvilken megakedelig kliché i en krisetid. Det er skidt, det er et svagt line-up at spille ordtennis med.

Så kommer Morten fra Børsen spankulerende ind, han kan ikke mande sig op til andet end at være bekymret for erhvervslederne, men så sker det utrolige: Ind fra højre kommer den helt ukendte Knud Meldgaard fra en publikation ved navn TRANSEUROPA. Det handler om transport, logistik og infrastruktur.

Den sartgrønne habitjakke matcher den lyserøde skjorte, et matgrønt slips med lilla prikker og hvad der ligner endnu en beige habitjakke under den første habitjakke. Komplet med gråt snurrigt overskæg og pressekortet hæftet fast i leverhøjde. Han udviser et sjældent overskud, klar tale, stor indsigt. Han er dus med dommerne.

- Der har været lidt skuddermudder. Test og værnemidler, hvor skal vi købe dem henne? Er vi for involveret i EU, eller kan du sætte dig ud over bureaukratiet?

Det spørgsmål går ud til sundhedsminister Magnus Heunicke.

- Miljøministeren har dispenseret. Så produktion af håndsprit kan sættes i gang hurtigere, svarer sundhedsministeren tilfreds.

Og derefter endnu en stærk aflevering til ham, Knud kalder for ’Brøgger’. Han har rutineret bemærket at Erik Brøgger Rasmussen fra Udenrigsministeriet står i udkanten. Spørgsmålet lyder:

- I vil gerne være lidt på forkant i Udenrigs, det er vi mange, der sætter stor pris på. Der er rygter på verdensplan om, hvem er der skyld i det. Hvordan forholder man sig til disse spørgsmål?

Knud Meldgaard har den ro, panelet sætter pris på.

- Vi kender godt til de rygter. Vi monitorerer mediebilledet globalt og vi spiller baglæns på sociale medier, siger Brøgger uden at nogen forstår, hvad han mener.

Jo, statsministerinden. Hun afslutter med at sige:

- Vi vil anbefale at man lytter til myndighederne og den mere seriøse del af debatten.

Kun Knud har efter denne anmelders mening det, de farver der skal til. Han stjæler rampelyset i et ellers tamt og forudsigeligt show. Han ligner den helt, vi ikke vidste, vi havde brug for.

Men det er som altid op til dommerpanelet. Vi får se til næste liveshow.