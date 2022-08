Kun sket få gange: Nu er diesel dyrest

Som regel er det billigere at tanke diesel end benzin, men i øjeblikket er det lige omvendt

I sidste uge lå benzin- og dieselpriserne på samme niveau. Men ikke længere.

For nu koster en liter diesel mere end en liter benzin, viser tal fra DrivkraftDanmark.

Noget, der kun er sket få gange de seneste to årtier. På trods af det er det allerede anden gang i år, at det sker, skriver TV 2.

I gennemsnit er listeprisen - den pris, brændstof-selskaberne udregner hver dag - for en liter benzin 16,39 kroner, mens en liter diesel koster 16,59 kroner i øjeblikket.

Pumpeprisen kan ses ude på tankstationerne og varierer selvfølgelig fra sted til sted.

Hos F24 ved Landgreven i København er pumpeprisen 15,09 kroner for 95-benzinen, mens diesel koster 15,69 kroner torsdag. En relativt stor prisforskel på de to brændstoftyper.

Rift om diesel

Ifølge råanalytiker i Saxo Bank Ole Sloth Hansen er det de rekordhøje gaspriser på det europæiske marked, der skubber til dieselprisen.

Annonce:

- Hvis man har mulighed for det, vil mange bruge en dieselgenerator i stedet for at fyre med gas. Dieselen er dyr i forhold til, hvad vi er vant til, men det er alligevel meget billigere, end hvis man skal bruge naturgas, siger han til tv-stationen.

Når der bliver anvendt mere diesel end ellers, betyder det, at der er rift om brændstoffet. Og netop dét får prisen til at stige.

7,6 milliarder kroner ekstra

Danskerne har betalt 7,6 milliarder kroner ekstra for brændstof i perioden marts til og med juni 2022 for benzin og diesel sammenlignet med 2019 - før coronapandemien.

Det skyldes selvsagt de stigende brændstofpriser, men det kan desværre blive værre endnu.

- Det hele afhænger af, om naturgassen fortsat kommer eller ej.

- Større danske selskaber som Arla har efterspurgt fyringsolie, hvis ikke de kan få adgang til naturgas. Det er ikke et stort problem i Danmark, men det er det i Tyskland. Hvis vi bliver afhængige af fyringsolie, kan det blive rigtig grumt, fortalte Peter Rasmussen, der er brændstof-ekspert hos Circle K i Europa, til Ekstra Bladet tidligere på måneden.

Læs også: El-bilejer anklager: Tyveri