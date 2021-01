Kun tre gange har vi nærmet os at lynteste for fuld kraft

Onsdag blev der fundet 146 tilfælde af coronasmitte blandt 22.025 personer, der fik taget en lyntest.

Det oplyser de private testudbydere Falck, SOS International, Carelink og Copenhagen Medical.

Onsdagens tal udløser en positivprocent er 0,66. Det er dermed syvende dag i streg, hvor positivprocenten ligger under 1.

Der kan foretages op til 100.000 lyntest om dagen af de fire private udbydere, men der testes langt færre.

Det højeste antal test, der er foretaget på et døgn i januar, var den 15. Her fik knap 29.000 personer foretaget en lyntest på et døgn.

Siden alle fire udbydere begyndte at teste i midten af december, har der kun været tre dage, hvor de var tæt på at nå den maksimale testkapacitet.

22. december blev 70.778 personer lyntestet, mens det lillejuleaften var 80.291 personer.

Rekorden blev sat nytårsaftensdag, hvor 90.761 personer fik taget en lyntest.

Heller ikke i landets kommuner udnyttes lyntestene nok, mener justitsminister Nick Hækkerup (S).

Alle kommuner har mulighed for at sende mobile testenheder ud på statens regning til for eksempel børnehaver og plejehjem.

Dermed kan det kommunale personale blive testet med lyntest, men ordningen benyttes ikke tilstrækkeligt.

Onsdag sendte Hækkerup en kraftig opfordring til kommunerne om straks at sende bud efter de mobile testenheder.

Torsdag er alle landets borgmestre hasteindkaldt til et møde med Hækkerup samt social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) om kommunernes brug af lyntest.

Lyntest anbefales ikke, hvis man har symptomer på covid-19. Det skyldes, at testmetoden ikke er så sikker som de pcr-test, der bruges på offentlige teststeder. Lyntest anbefales kun som et supplement.

Den samlede kapacitet for mobile lyntestenheder er i øjeblikket over 30.000 daglige test ifølge leverandørerne selv.

Denne kapacitet øges til 60.000 fra februar.

Generelt opfordres alle borgere, der møder fysisk på arbejde, til at blive testet en gang om ugen for covid-19. Opfordringen gælder, selv om man ikke har symptomer eller anden grund til at tro, at man er smittet.