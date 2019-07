Kun tre spiddet ved tyreløb i dag

Helt som vanligt afløstes de store demonstrationer fra dyreværnsfolk mod tyreløbet i Pamplona af de store traditionsrige løb.

Gennem 700 år er en flok tyre d. 7. juli blevet sluppet løs i byens gader foran en flok unge vovehalse, som løber foran de skrækslagne tyre og helst skal nå i mål, før de bliver stanget af tyrenes lange horn.

Synes af tilskadekomne, hvidklædte ungersvende, der hives ud til siden i Pamplonas smalle gader er tilbagevendende hvert år. Foto. Ritzau Scanpix

Og i år var ingen undtagelse. Et par hundrede unge mænd i hvidt tøj spæner med de desperate tyre i hælene, og rigtigt mange kommer til skade hvert år - selv om det kun er nogle stykker, som direkte stanges af de farlige tyre - og selv om vi skal helt tilbage til 2009 for at finde et dødsfald.

I alt er 16 blevet dræbt under tyreløbet siden 1910.

Sidste år blev seks spiddet, så i år er der indtil videre tale om en halvering af de dybe sår fra tyrenes drabelige horn.

Seks tyre bliver sluppet løs i Pamplonas gader. Foto: Ritzau Scanpix

Tyreløbet indleder fejringen af den spanske Sanfermin Festival. Det er en enorm folkefest, der først slutter d. 14. juli, og som hvert år besøges af tusindvis af turister fra hele verden.

Hver dag fra den 7. juli kl. 08.00 slippes seks store tyre løs. De mange hundrede deltagere løber foran og imellem og skal undgå at blive løbet ned. De sidste tyre bliver sluppet løs den 14. juli kl. 08.00. Pamplona er verdenskendt for denne tradition, men det er som nævnt kun en lille del af festen. Hvert løb var kun et par minutter, og strækningen er 825 meter ned til tyreringen eller arenaen, hvor matadorer står klar til kamp.

Kvæstelserne kan være voldsomme efter mødet med en stor tyr. Foto: Ritzau Scanpix

Løbet blev for alvor sat på verdenskortet i 1926, hvor Ernest Hemingway skrev bogen 'The sun also rises' om bl.a. tyreløbet.