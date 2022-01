Kunde fandt metal i sin mad

En kunde på en Mcdonald's har fundet et stykket metal i sin chilli cheese top, og salget af tilbehøret sættes på pause

Der vil ikke blive langet nogen chilli cheese tops over disken i nogen af landets Mcdonald's-restauranter de kommende dage.

Det oplyser kommunikationschef i Mcdonald's Danmark Mads Jensen.

- En gæst har opdaget en mindre metalsplint i en chilli cheese top, og derfor har vi her til aften stoppet med at sælge chilli cheese tops frem til på mandag i alle McDonalds, siger kommunikationschefen.

Kun et tilfælde

Metalgenstanden var ifølge Mads Jensen på størrelse med en halv papirclips, og gæsten opdagede metalstykket, inden den blev spist. Derfor kom gæsten heller ikke noget til.

- Der er så vidt vides kun én person, som har fundet et stykke metal i en chilli cheese top. Vi har ingen formodning om, at der vil være flere, men vi vil være på den sikre side, og derfor har vi valgt at stoppe salget af chilli cheese tops til på mandag, siger han.

Leverandør

Hvordan metalstykket er havnet i maden på restauranten er endnu uvist, men fejlen menes at være opstået hos en leverandør, som Mcdonald's nu har kontaktet.

Mcdonald's er tryg ved at sælge deres øvrige produkter, da leverandøren ikke leverer andet til Mcdonald's end chilli cheese tops.

Dem som allerede ligger ude i Mcdonald's-restauranter vil blive kasseret, oplyser Mads Jensen.