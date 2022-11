Kundeflugten fortsætter: YouSee siger farvel til 13.000 tv-kunder

For et år siden nåede YouSee en rigtig kedelig milepæl.

Efter flere års kundeflugt var selskabet nemlig nede på under en million tv-kunder, og det ser ikke ud til, at selskabet kan stoppe denne udvikling. Tværtimod.

Det seneste kvartalsregnskab fra TDC Group viser, at YouSee har mistet yderligere 13.000 tv-kunder i tredje kvartal.

Derfor er tv-kundebasen skrumpet ind til 951.000. Det er på trods af, at selskabet havde fået 5000 nye kunder mellem første og andet kvartal i år, viser en opgørelse fra Digital.tv.

Vil ikke holde på tv-kunder

'Det afspejler de strukturelle ændringer i efterspørgslen efter fastnettelefoni og traditionelle tv-pakker,' står der i rapporten.

- De strukturelle ændringer henviser til, at interessen for kabel-tv ikke kommer tilbage. De traditionelle tv-pakker hører fortiden til og vil aldrig komme tilbage på samme niveau som før.

- Antallet af tv-kunder vil ligesom antallet af fastnettelefonkunder derfor fortsat komme til at falde, forklarer Mikkel Riis-Jørgensen, der er pressechef hos Nuuday, som udgør TDC's - og herunder YouSees - forretning rettet mod slutkunder, til Ekstra Bladet.

Af samme årsag har YouSee lanceret YouSee Play - en underholdningstjeneste, som et svar på, at folk i stigende grad søger væk fra det gammeldags flow-tv.

Prisstigninger

I november sidste år forklarede den tidligere finansdirektør Lasse Pedersen til Ritzau, at kundetabet dengang skyldtes prisstigningerne for abonnenter.

Og det er ikke noget, der er stoppet.

1. januar vil det blive endnu dyrere at have tv-kanaler hos YouSee, hvor prisen vil stige med mellem 20 og 40 kroner.

'I en tid, hvor vi desuden er ramt af inflation og stigende energipriser, bliver vi nødt til at sende dele af den samlede regning videre,' fortalte Christian Morgan, CEO for YouSee, i en pressemeddelelse i september.

Denne faktor spiller også en rolle i forhold til kundetabet, mener Mikkel Riis-Jørgensen

- Mange har kanaler, som de ikke ser. Vi ser prisstigninger på indholdsrettigheder - særligt sportsrettigheder. Derfor sidder der nogen, som eksempelvis betaler for at se sport, selvom de ikke ser det.

- Vi tror på, at danskerne vil have maksimal valgfrihed. Vi vil derfor holde på vores kunder ved at give dem muligheden for kun at betale for, hvad de ser, afslutter han.