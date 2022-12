Kunder klager over julekaos: Salling Group melder ud

Har du lignende erfaringer? Så skriv til vores tipindbakke 1224@eb.dk.

Der kan være lang leveringstid på julegaver, hvis de er bestilt hos BR eller Føtex.

Det måtte Kim Knudsen erfare. Han bestilte nemlig en julegave til sit niårige barnebarn 8. december og kunne først se frem til at modtage gaven efter jul.

- Jeg følte selv, jeg var i god tid. Jeg bemærkede godt, at der på deres hjemmeside står, at man lige skal være opmærksom på den forventede leveringsdato, når man bestiller, men jeg tænkte ikke, at det burde blive et problem, når der var mere end 14 dage til jul, fortalte han til Ekstra Bladet.

Han forsøgte selv at kontakte BR's kundeservice, men endte med et standardsvar, der fik ham til at afbestille købet og finde gaven et andet sted.

Pengene er trukket

Kim er dog ikke den eneste, der har ventet utålmodigt på sine juleindkøb.

Flere på Trustpilot har klaget over den sløve levering fra BR, men også flere af Ekstra Bladets læsere har henvendt sig med lignende oplevelser.

Det drejer sig blandt andre om Maria Duch, der har været ude i rigtig god tid og bestilte sine varer 19. november. Nogle af dem fik hun med posten 7. december, men ikke dem alle.

Det var på trods af, at BR allerede havde trukket pengene fra hendes konto.

- Jeg skrev ind til kundeservice tre-fire dage efter, jeg havde bestilt dem, da jeg ikke havde hørt fra dem. I første omgang fik jeg et autosvar. Nogle dage efter kom der et svar, hvor de forventede levering 27. december.

- Den tid kunne de have brugt på at sende mine varer, siger hun til Ekstra Bladet.

Her få dage før jul har hun modtaget sin ordrer, men hun undrer sig over, at BR kan være så længe om at sende varerne afsted, når der står, at de er på lager på hjemmesiden.

- Jeg sidder selv med en webshop til dagligt og tager vores varer af, når der er udsolgt. At man skal ud og finde noget andet er ikke optimalt.

Oplevelsen har gjort, at Maria Buch ikke regner med at bestille sine gaver gennem BR til næste år.

Føtex i samme båd

Der er også problemer med levering fra Føtex, skriver en anden af Ekstra Bladets læsere, der bestilte en vare 8. december med levering 27. december. Det har Ekstra Bladet set dokumentation for.

På trustpilot skriver flere Føtex-kunder også om leveringsudfordringer.

'Igen i år kan Føtex ikke levere gaver til tiden,' skriver en kunde, som bestilte varer 8. december og først kan få dem leveret 27. december.

'Jeg har ALDRIG oplevet så lang leveringstid andre steder - den holder simpelthen ikke Føtex!,' skriver en anden kunde, der bestilte varer først i december.

Svar fra Salling Group

Ekstra Bladet har forsøgt at få et svar fra Salling Group, som ejer både BR og Føtex, men koncernen valgte i første omgang ikke at svare direkte på den undren, kunderne sidder tilbage med.

Derfor har vi rettet henvendelse igen.

Henrik Vinther Olesen, der er kommunikationsdirektør i Salling Group, svarer følgende i en mail:

'Vi har betjent hundredtusindvis af kunder siden Black Friday, og vi gør os meget store anstrengelser for ikke at love mere, end vi kan holde. Derfor gør vi med det samme, der kan være tvivl om en leveringsdato, opmærksom på dette på hjemmesiden.'

'Desværre kan der i enkeltstående tilfælde opstå fejl, som gør, at dette alligevel ikke er muligt at levere som aftalt. For eksempel kan en vare være længere undervejs fra vores leverandør end forventet, eller varer kan blive beskadiget inden afsendelse, men det er – heldigvis – enkeltstående tilfælde.'

'Midt i december blev vi bekymrede for vores kapacitet til levering inden jul. Derfor valgte vi at gøre opmærksom på dette på hjemmesiden og i bekræftelsen til kunderne. Heldigvis viser det sig nu, at vi alligevel når at levere langt hovedparten af disse inden jul.'

