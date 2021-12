Kunder må overnatte i IKEA i Aalborg på grund af snestorm

IKEA i Aalborg har onsdag aften måttet tilbyde seks kunder og 20-25 ansatte at overnatte i forretningen.

Det skyldes, at den voldsomme snestorm i Nordjylland gør det umuligt for dem at komme hjem.

Det skriver DR.

Varehuschef i IKEA i Aalborg Peter Elmose fortæller, at personalet har gjort klar til hygge i personalekantinen med de seks kunder.

- Så er planen, at vi åbner vores forretning, og så kan man sove i sofaer, eller hvor man lige kan finde en seng i løbet af natten. Så må vi se, hvornår tingene lysner, og man kan komme herfra på ansvarlig vis, siger han til DR.

Trafikken i Nordjylland er lammet på grund af det voldsomme snevejr.

Tidligere onsdag aften frarådede Nordjyllands Politi al udkørsel.

Peter Elmose fortæller til DR, at der er god stemning blandt de strandede:

- Vi har set julekalender, og nu har vi fundet lidt spil frem, noget risalamande, nogle af vores populære kager, noget kaffe og sodavand. Og i dagens anledning skal der være fest, så vi har også en enkelt øl, og så bliver der mulighed for at se lidt fodbold. Så tager vi den derfra, siger han.

Ifølge TV 2 er temperaturen i Aalborg i løbet af aftenen faldet til -3 grader. Men det er stoppet med at sne. Dog fraråder Nordjyllands Politi fortsat, at man begiver sig udendørs i det nordjyske.

Peter Elmose slår over for TV 2 fast, at IKEA har arrangeret, at der bliver skiftet sengetøj og gjort klar til morgendagens nye kunder, inden butikken igen slår dørene op.