Kunder raser: - Det er svineri

Virksomheden Strøm Bikes sælger el-cykler, men kunderne venter flere år på cyklerne uden muligheden for at få pengene retur. Forbrugerklagenævnet kræver penge betalt retur

Med lovning om eksklusive el-cykler i dansk design sælger Strøm Bikes dyre cykler til håbefulde kunder.

Men noget tyder på, at virksomheden ikke kan leve op til populariteten, den har opnået siden opstarten i 2017.

Flere kunder har ventet i over to over på at modtage deres el-cykler uden at få pengene retur, og derfor er den danske virksomhed havnet i et regulært stormvejr.

Og nu har kunderne fået nok.

En af dem er Klaus Nielsen, der købte to cykler på virksomhedens hjemmeside i 2021 for 15.000 kroner.

- I mine øjne prøver de for alt i verden at undgå at betale. Jeg synes, det er noget svineri, siger han til Ekstra Bladet.

- Det er utrolig smukt design, men det er jo en illusion. Min slovenske kone er i chok over, at det kan ske i Danmark, og det er jeg ærlig talt også, tilføjer han.

Endte med politianmeldelse

Klaus Nielsen har fulgt virksomheden siden opstarten, og han var til at starte med fascineret over el-cyklerne.

- Det er katastrofalt, fordi de har et pisse godt produkt. Det ser professionelt ud, men der er intet management, siger han.

Han købte to cykler på tilbud i januar 2021, men i juni 2021 fik han besked om, at cyklerne ikke kunne leveres. Derfor ville Strøm Bikes levere pengene tilbage.

Efter to måneder fik han derfor en mail om, at pengene var på vej, men der skete intet.

- Jeg har prøvet at ringe til dem adskillige gange og har måske sendt 20 mails, men til sidst fik jeg nok, siger han.

I foråret 2022 valgte Klaus at tage sagen til Forbrugerklagenævnet ved Nævnenes Hus. De gav ham efterfølgende medhold i klagen og fastlagde en deadline for, hvornår pengene skulle være tilbagebetalt.

Virksomheden designer og udvikler deres egne el-cykler med fokus på, at udvikle en forretning, der bidrager til at skabe positive forandringer i verden. Det skriver Strøm Bikes på deres hjemmeside. Foto: Strøm Bikes

I august var pengene stadig ikke overført, og det var først to år og efter en tur i retten, at pengene pludselig dukkede op på Klaus' konto.

Siden da har Klaus fået flere henvendelser fra andre vrede kunder, der vil vide, hvordan han fik pengene tilbage, da de også oplever problemer med virksomheden.

- I mine øjne prøver Strøm Bikes for alt i verden at undgå at tilbagebetale penge til folk, der ikke kan få cyklerne. Der er jo nogle, som har fået leveret cykler, men de oplever så andre problemer såsom batteriets levetid eller reservedele.

Anette Hansen er også en af de kunder, der har haft en dårlig oplevelse med Strøm Bikes.

- Vi var helt trygge, da de hævede 20.000 kroner fra vores konto. Men så fik vi pludselig mails om, at de havde problemer på deres fabrik, siger hun til Ekstra Bladet.

- Det har været meget sparsomt med information, som jeg synes er fuldkommen uprofessionelt, og nu er tålmodigheden brugt op. Det pisser mig af, siger hun.

Hun har siden opgivet at modtage cyklerne, og nu har Anette lavet en indsigelse til banken i håbet om, at hun kan få pengene tilbage.

El-cyklerne koster omkring 12.000 kroner og opefter. Foto: Strøm Bikes

'Hold jer langt væk'

Den dårlige omtale hagler ned over virksomheden, og på Trustpilot fortæller flere brugere om deres dårlige oplevelser.

Flere af dem har ventet flere år på deres cykler, som de har betalt for, og nu kan de ikke komme i kontakt med virksomheden.

'Kan vi organisere en gruppe til at gå imod de her røvere,?' skriver en kunde.

'Vi må jo melde dem til politiet. Har ventet halvandet år på min cykel...intet svar,' skriver en anden utilfreds kunde ligeledes på virksomhedens Facebook.

Flere af kunderne har desuden opsøgt Strøm Bikes, men uden held. Flere af dem frygter, at de aldrig ser produktet eller deres penge igen.

Ekstra Bladet har i løbet af de seneste uger forsøgt at få en kommentar fra Strøm Bikes via telefon og mail, men virksomheden er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.