Kunder raser efter vanvittigt smørtilbud

Et godt tilbud kan få selv de bedste mennesker til at spidse albuerne. Det gælder også, når smør bliver sat ned til 2,95 kroner

Det er ikke kun liv og glade dage, når der kommer et rigtig godt tilbud på smør. Især ikke i en tid, hvor priserne på fødevarer stiger.

Det er i hvert fald, hvad Lidls kunder tilkendegiver på supermarkedets Facebook-side, efter at have valfartet til den nærmeste forretning efter en Lurpak til 2,95 kroner.

'Usolidarisk'

En kunde, der er kørt forgæves flere gange i flere Lidl-forretninger, har skrevet denne besked til Lidl på Facebook:

'Lad nu være med at reklamere med noget, I ikke har'

'Når I vælger at lave spot-tilbud på fx smør til tre kroner og sætter et max på seks styk per kunde, ville det give mening, hvis jeres kassemedarbejdere var bevidste om dette og håndhævede det i forhold til usolidariske personer, der fylder indkøbskurven,' skriver en anden.

'Hvor var jeres indkøbschefers hoveder henne, da de valgte at købe så lidt hjem, at der ikke engang er nok til første fire timer? ... Det er fandme dårlig reklame,' lyder det fra en tredje.

Og så på Lidls Trustpilot-profil vrimler det mere sure kunder, som er taget forgæves til Lidl på jagt efter billig smør.

Succesfuld strategi

Selvom utilfredsheden er til at føle på, mener Henning Otte Hansen, der er seniorrådgiver ved Københavns Universitet, at Lidls strategi fra start har været at bruge smørtilbudet som 'lokkemad', og det ser ud til virke.

- Det er et markedsføringsstunt, og så giver det mere opmærksomhed i en tid med prisstigninger. Det er meget godt timet, lyder vurderingen.

- Lidl taber penge på at sælge smøret til langt under købsprisen, men det er for at tjene penge på noget andet i butikken. Det giver også en synlighed og vedligeholder brandet, da folk vil huske, at Lidl er billige og derfor vil komme igen på et senere tidspunkt, fortsætter Henning Otte Hansen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Lidl for at forholde kundernes kritik, men supermarkedskæden er endnu ikke vendt tilbage med et svar.