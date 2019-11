Kunder raser over Fakta efter stor virak

Et billede af 'vintermænd' på Facebook har fået folk til at rase mod Fakta, men Coop afviser, at billedet er ægte

'Boykot Fakta,' lyder det blandt andet fra rasende kunder på Faktas Facebook-side.

De rasende kommentarer kommer på baggrund af billeder, som lige nu florerer på Facebook og viser, hvordan 'chokoladejulemænd' er blevet forvekslet med 'vintermænd'. Men billedet er falsk, understreger Coop.

Coop, som står bag Fakta-butikkerne, afviser nemlig blankt, at Fakta skulle have skiftet navne på tilbuddene fra jul til vinter. De kan derfor ikke nikke genkende til kundernes rasen.

- Vi har ikke kaldt noget for vintermænd. Vi har ikke ændret på nogen produkter, og det hedder fortsat julevarer på hylden nede i butikkerne, siger pressechefen hos Coop, Jens Juul Nielsen, til Ekstra Bladet.

Jens Juul Nielsen fortæller desuden, at der må være tale om en stor misforståelse, og han kan derfor ikke forstå, hvorfor kunderne raser over Fakta på de sociale medier.

- De, der har lagt det ud, må simpelthen rette det. Vi har ikke ændret noget, så vi har været ude for nogle, der har påstået noget andet end det, der er virkeligheden. Prøv lige at tjekke billederne igen, for de er ikke fra en Fakta-butik, lyder det fra Coops pressechef.

Også Facebook-siden 'Spot en svindler,' har samme opfattelse som Coop, og de har derfor delt et opslag på det sociale medie, hvor de opfordrer folk til at stoppe med at svindle.

Ekstra Bladet har besøgt en af Fakta-butikkerne, og her var der inden tegn på 'vintermænd'.

Coops pressechef bekræfter desuden endnu en gang over for Ekstra Bladet, at der er tale om et fupnummer, hvor falske billeder har været i omløb på Facebook.

Flere af kunderne har senere tirsdag eftermiddag trukket deres hadefulde kommentarer tilbage og sagt undskyld til Fakta.

'Hej Fakta. Jeg beklager at have deltaget i hetzen om jeres vinter/julenisser og sletter hermed mine opslag, da jeg er overbevist om, at ophavskvinden lyver og måske slet ikke er den, hun udgiver sig for at være,' lyder det blandt andet fra en kunde på Faktas Facebook-side.

