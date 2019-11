Kunder raser over Føtex' nye 'vinterbolle' - de glemte bare at tjekke fakta først

Nyt bagværk fra Føtex blev kaldt et 'knæfald for Islam' - der er bare lige ét problem

Tænk, før du taler. Og før du skriver vrede anklager på de sociale medier.

Det råd kunne de hundredvis af danskere, der i løbet af denne uge har raset over supermarked-kæden Føtex' nylancerede bagværk, måske have haft gavn af. I hvert fald hvis de ville undgå efterfølgende at måtte æde deres egne vinterbolle-ord.

Vinterbollen blev af mange fremlagt som et decideret knæfald for islam og en afskaffelse af julen af hensyn til muslimerne.

''Jul' er blevet et fyord hos de politisk korrekte erhvervsdrivende, der frygter muslimernes vrede. Fremover hedder det ikke 'julebolle', men 'vinterbolle' hos multikulturelle Føtex', skrev hjemmesiden Free Speech Blog blandt andet, ifølge Politiken.

I løbet af ugen fik Føtex' angivelige 'knæfald' flere til at proklamere, at de nu ville boykotte kæden.

Der er bare lige ét problem med historien: Den er falsk.

Ifølge Kasper Reggelsen, der er pressechef hos Salling Group, sælger kæden nemlig fortsat de almindelige juleboller. Vinterbollerne er bare en udvidelse af det eksisterende sortiment, så kunderne også kan købe 'årstidsboller' resten af vinteren - frem til fastelavnsbollerne rammer disken før påske.

- Jeg synes, det er påfaldende og lidt ærgerligt, at en på alle måder falsk historie kan sprede sig særdeles hurtigt, uden at nogen spørger os eller faktatjekker det, siger Kasper Reggelsen til Politiken, og fortsætter:

- Det undrer mig i den grad, at sådan en teori kan få fodfæste, for hvis du besøger Føtex, er der juleting overalt, vi kører rimeligt aggressivt julereklamer i tv, og vores tilbudsavis er fyldt med røde sider med bånd og julestjerner.

Også flere politikere har i løbet af ugen delt den falske historie om Føtex' bagværk. En af de, der efterfølgende har måttet bide til bolle, er Michael Nedersøe, der er byrådspolitiker for Dansk Folkeparti i Horsens.

I et nyt opslag på Facebook beklager han nu, at han i sit første opslag var lige lovligt hurtig på tasterne. Det oprindelige indlæg har han nu slettet fra det sociale medie.