Kunder raser over Telia: 'Bondefangeri, så det basker'

21.000 kunder hos Telia mister nu adgangen til Discoverys kanaler, som Eurosport, Kanal 5 og Animal Planet. Det sker efter forhandlingerne er gået i hårdknude.

Utilfredse kunder står derfor i kø for at få lov at opsige deres abonnement hos Telia.

Ny tv-ballade: Telias aftale med Discovery Networks ophører

'Bondefangeri, så det basker!'

Mariann Borregaard fra Stenløse skiftede for kort tid siden til Telia, efter Yousee også stoppede med at udbyde Discovery-kanaler.

- Det er jo de kanaler, jeg gerne vil se, så det var derfor vi skiftede til Telia. Nu er problemet bare det samme igen, siger 67-årige Mariann Borregaard fra Stenløse til Ekstra Bladet.

Som kunde mener Mariann, at hun alt for sent fik at vide, at Telia kunne risikere at miste kanalerne.

- I første omgang skulle Telia melde meget tidligere. Så havde man jo ventet med at skifte. Telia reklamerede jo med kanalerne, selvom de lå i forhandlinger og vidste det dengang, fortsætter hun.

På Telias Facebookside udtrykker Mariann sin frustration:

'Fuldstændig tåbeligt'

42-årige Uiloq Brandt fra Frederiksværk har været kunde hos Telia siden 2014. Ligesom Mariann er Uiloq frustreret over Telias manglende kommunikation.

Som trofast Telia-kunde føler Uiloq Brandt, at Telia omgående skal give kunderne en fair prisnedsættelse. Foto: Privatfoto

- Jeg synes, det er fuldstændig tåbeligt, at vi kunder hos Telia ikke kan få viden om, at de sidder i forhandlinger og har vidst det i et par måneder nu, at vi sandsynligvis vil miste alle kanalerne, siger Uiloq Brandt.

Hun henvendte sig straks til Telia for at finde ud af, hvad der nu skal ske med hendes tv-pakke.

- Vi får nu kun fem nye kanaler, i stedet for de 11 vi mister. Telia vil ikke sætte priserne ned, hvilket jeg er fuldt ud uforstående over og utilfreds med, skriver hun til Ekstra Bladet. For Uiloq er de nye C-more-kanaler ligegyldige.

- Jeg er vred over, at jeg som trofast kunde hos Telia ikke får en god og professionel kundebehandling! Nu overvejer jeg kraftigt at opsige mit abonnement, hvis Telia ikke ASAP tager sig sammen og giver deres kunder en fair prisnedsættelse, afslutter hun.

'Telia laver Yousee-finten'

Både på Telias Facebookside og til Ekstra Bladet udtrykker flere kunder deres frustration.

- Som tidligere Yousee-kunde skifter jeg til Telia for at få Discovery tilbage, hvorefter Telia informerer om, at jeg nu mister dem igen. De har alle muligheder for at hive kunder til sig, og så vælger Telia at lave 'Yousee-finten', skriver en forarget kunde til Ekstra Bladet.

- Jeg har brugt en formue på tv-bokse - hvilket gav mig én måned med Discovery. Der er fandme ikke noget at sige til, at man bliver lidt træt, fortsætter kunden.

- Hvad fanden er det for noget, at vi mister Discovery kanalerne, og så får man nogle skod-kanaler i stedet. Tillykke, nu søger jeg efter en anden tv-udbyder, skriver en kunde til Telia.

- Farvel Telia. I får i dag min opsigelse. Jeg har ingen interesse i C-More i stedet for Discovery kanalerne, skriver en anden.

Ifølge Telia forhandler de stadig med Discovery Network Danmark. Men ifølge pressechef Mads Houe skal kunderne meget nødigt sætte nogle forhåbninger, som Telia ikke kan levere på.