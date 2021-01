Kunder raser over YouSee - Igen

Det er fjerde gang inden for to dage, at YouSee-kunder oplever problemer med tjenesten

Nytårsdag oplever kunder problemer med YouSees app.

Det fremgår af virksomhedens Facebook-side, hvor adskillige kunder lige nu raser over, at de ikke kan streame indhold.

'Ja, så blev der sgu' sort skærm igen, hvad fanden sker der lige for jer, YouSee,' skriver en bruger eksempelvis.

'Så er yousee-app’en nede igen. Temmeligt aaaargh her efter nytår,' skriver en anden, mens en tredje køligt spørger:

'Hvordan synes I selv, det går?'

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Nytårsdag er der problemer med at logge ind på YouSee. Foto: Carsten Snejbjerg

Bekræfter problemer

Presseansvarlig i Nuuday Mai-Britt Noe bekræfter over for Ekstra Bladet, at tjenesten oplever problemer.

- Ja, det kan jeg desværre bekræfte, og vi beklager meget over for de berørte kunder, siger hun.

- Der er desværre pt. problemer med at logge ind og se web-tv via app og web, men det er muligt at se live-tv via tv-boks/tv, fortsætter hun.

- Vi arbejder intenst på at få rettet fejlen.

Fjerde gang

Det er fjerde gang inden for to dage, at kunderne oplever problemer med YouSee.

Torsdag morgen og hele formiddagen blev Ekstra Bladets tip-indbakke ligeledes fyldt med henvendelser fra læsere, der ikke kunne få deres YouSee-tv-bokse til at virke.

Og senere samme aften, nytårsaften, blev YouSee ramt af nedbrud i deres musik-app, hvilket medførte, at folk ikke kunne høre musik til deres nytårskomsammener.

Også tidligere i dag oplevede kunderne problemer

YouSee-kunder raser: Kom ind i kampen!

Ikke igen: TV-boks brudt ned