Kunder skubbede og råbte for at få billigt smør

Hele ugen var Lurpak-smør sat ned til 15 kr. i dagligvarekæden Bilka, men lørdag var tilbuddet ekstra godt.

10 kroner for en pakke smør. Og det fik masserne til at strømme til.

I hvert fald i Randers, hvor det resulterede i kaotiske scener med skubben, råben og skælden ud. Det fortæller flere kunder nu om på Facebook.

Det skriver TV 2 Østjylland.

En af dem, der har ytret sin forundring, er Christine Rassing Winther. Hun var i Bilka lørdag formiddag.

Christine Rassing Winther var rystet og flov over, hvad hun så og oplevede på grund af billigt smør.

- Der var virkelig mange i butikken, og de fleste skulle have smør med hjem. Men køen til smørret var lang, og især de ældre i køen råbte og skreg. Flere skubbede til hinanden og til ham den stakkels Bilka-medarbejder, der skulle fylde op, fortæller Christine Rassing Winther til TV 2 Østjylland.

- Flov

Hun finder opførslen forkastelig - særligt i forhold til de mindste kunder i Bilka.

- Jeg blev flov over, hvordan folk viste børn og unge, at man kan være. Jeg kan godt forstå, hvis de ikke ved, hvordan man opfører sig, når de ser det der, siger Christine Rassing Winther og fortsætter:

- Det var simpelthen for pinligt at se på. Jeg ville gerne selv have lidt smør og kan da godt forstå, at man går efter tilbuddet. Jeg fik kun noget selv, fordi en anden forbarmede sig over mig og tog nogle pakker. Ellers var jeg bare gået.

Christine Rassing Winther skrev opslaget på Facebook som et opråb for at få folk til at tænke over deres adfærd en anden gang.

- Der var ingen køkultur, og vi kan ikke være det bekendt. Jeg går sjældent efter bestemte tilbud, og efter den her oplevelse gør jeg det da slet ikke fremover, siger hun.

- Lidt overivrige

Hos Salling Group, der driver Bilka-butikkerne, bekræfter kommunikationsdirektøren Henrik Vinther Olesen, at der var ekstra tryk på under smør-tilbuddet.

- Nogle kunder var nok lidt overivrige, så det førte til nogle af de ting, der beskrives i opslaget. Ellers var der dog god ro og orden, siger Henrik Vinther Olesen til TV 2 Østjylland.

Normalt ender det dog sjældent så vildt, forklarer kommunikationsdirektøren.

Heller ikke på dage med meget gode tilbud i Bilka.

- Generelt er folk gode til at opføre sig pænt, og det vil vi da også kun opfordre til, at man gør. Det her var formentlig en enlig svale. Man skal passe på hinanden, pointerer Henrik Vinther Olesen.

