Kunderne ikke i tvivl: Nu stiger prisen igen

Kunderne i Jyske Bank raser over bankens kommende initiativ. De frygter, at det er endnu et skjult gebyr

Jyske Bank er kommet i vælten, efter banken mandag meddelte, at man i fremtiden vil erstatte kundernes kombinerede Visadankort med henholdsvis et Visakort og et dankort.

Det får flere af de kunder, Ekstra Bladet mødte på gaden foran bankens filial på Vesterbrogade i København, til at frygte, at de nu vil komme til at betale endnu højere gebyrer, end de gør i forvejen.

- To kort i stedet for et kan ikke betyde andet end flere gebyrer. Det er jeg sikker på. Jeg har overvejet at skifte bank, efter jeg fik nyheden i mandags, siger den 28-årige Jyske Bank-kunde Kristoffer Mørk til Ekstra Bladet.

- Jyske Bank mener, at det er en fordel for dig som kunde, at du nu selv får muligheden for at vælge, hvad du kan betale med?

- Jeg kan kun se ulemper. Jeg får et ekstra kort i pungen. Det giver også et ekstra kort, der kan hackes eller misbruges. Det er på alle måder en dårlig idé, lyder det fra den HF-studerende.

Forstår det ikke

Heller ikke 32-årige Kasper Bendtsen er imponeret over bankens planer. Han er ikke kunde i banken, men har fulgt udviklingen tæt.

- Hvis det betyder flere gebyrer, er det håbløst. Jeg tænker meget over, hvad jeg bruger af bankforretning, og jeg kan kun ryste på hovedet over det her.

- En rapport udgivet af Nationalbanken i efteråret viser, at Visakort generelt er dyrere at bruge end dankortet. Jyske Bank forsikrer, at det kommer kunderne til gode og ikke kommer til at koste ekstra. Tror du på dem?

- Det har jeg meget svært ved. Samtidig kan jeg ikke forstå, hvorfor man vil splitte et velfungerende kort op til to i mine øjne mindre gode.

75-årige Jens Egeholm vælger at se tiden lidt an. Han håber bare, at bankerne vil passe på og bevare dankortet.

- I medierne siger de, at det bliver dankortets endeligt. Det tror jeg ikke på. Dankortet er et godt kort. Det skal nok blive brugt. Jeg kommer til at bruge det hver dag.

- Så du er enig med Jyske Bank, når de siger, at det er en fordel for kunderne at splitte Visadankortet i to?

- Jeg kommer ikke til at bruge Visakortet alligevel. Jeg har i forvejen et Mastercard, som jeg bruger i udlandet. Det eneste problem er, hvis de hæver gebyrerne. Men de skal passe på dankortet. Det er et godt kort.

Voldsom kritik på Facebook

På Jyske Banks Facebook-side er kunderne også kritiske over for initiativet. Her er det strømmet ind med opslag, siden planerne i mandags blev offentliggjort.

'Kære Jyske Bank, jeg vil gerne have lov at sige pænt nej tak til opdelt visa/dankort. Og især nej tak til en afvikling af dankortet, hvilket jo reelt er hvad i ønsker at opnå med dette stunt, hvis vi skal være ærlige over for hinanden...', lyder indledningen på et kritisk opslag fra Christian Andreas Haaber.

Heller ikke Torben Ibsen er tilfreds.

'Og jeg skal til at lære to koder i stedet for en. Bare fordi Jyske Bank vil vride nogle flere Visa gebyrer ud af mig', skriver han.

'Et farvel til visa/dankort er et farvel til Jyske Bank for mit vedkommende', lyder salutten fra Sven Elming.

Vil forsvare dankortet

Det er langtfra kun kunderne, der er utilfredse med Jyske Banks nye idé.

Forbrugerrådet Tænk, Dansk Erhverv og De Samvirkende Købmænd har alle kritiseret initiativet.

Det samme har toppolitikere på begge sider af midten på Christiansborg.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov langer i et tweet ud efter Jyske Bank.

Ministeren mener, at det træk kan være med til, at forbrugerne i sidste ende kommer til at betale mere for deres varer, når de handler i danske butikker.

'Skal en procentdel af betalingerne i danske butikker fremover gå til VISA eller MasterCard, fordi Dankortet forsvinder? Det har regeringen svært ved at se nogen fordele ved. Dankortet sparer de danske butikker for store summer og holder dermed priserne lidt nede i Danmark', skriver Jarlov.

Også Socialdemokraternes finansordfører, Benny Engelbrecht, er harm.

- Vi taler jo om et dankort, som er en fundamental betalingsløsning, der også er absolut billigst at bruge, fordi den er så udbredt, og vi har skabt en god model, siger Benny Engelbrecht.

- Og bundlinjen er, at bankerne alligevel flytter forbrugerne væk fra de billige betalingsløsninger og i stedet giver bankerne en større indtjening, tordner socialdemokraten.