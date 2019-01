Kunderne raser mod YouSee: - I har smadret håndboldkampen

Kritikken hagler i disse timer ned over YouSee, efter en fejl på kabel-tv-nettet fredag ramte kunder i dele af Jylland. Og fejlen kunne ikke komme på et mere uheldigt tidspunkt, nemlig i tidsrummet hvor Danmark skulle spille en vigtig håndboldkamp.

'Så vil man gerne se håndbold men næ nej nedbrud igen igen flot YouSee,' skriver blandt andre Steffen Astrup på firmaets Facebook-side.

Svaret fra YouSee er i alle tilfælde, at det er kunder i Viborg og omegn, der er ramt. Og at det er internetforbindelsen, den er gal med. Mange kunder får nemlig i dag deres tv-signal via en netforbindelse.

Kunder: Ringe driftsinformation

En genvej for nogle af kunderne kunne være, at de havde koblet deres tv-boks fra og sat et kabel direkte i fjernsynet. Men den løsning er kun brugbar, hvis man får sit signal gennem antennestikket og ikke gennem telefonstikket.

Problemet er bare, at den information og andre driftsinformationer er svære at finde, hvis man ikke ved, hvor man skal lede. Flere af kunderne gør i deres opslag således opmærksom på, at de har haft meget svært ved at finde ud, om der faktisk var et problem hos dem.

Tidligere kunne man ganske nemt se, om et helt område som fx Viborg var ramt. I dag skal man i stedet indtaste sin præcise adresse, så selvom der faktisk er fejl i området, kan driftsinformationen godt oplyse, at alt er fint hos netop dig uden at være det. Og YouSee erkender, at det ikke er godt nok.

'Vi har oplevet at flere ikke har kunne finde fejlen på driftinformationen, og dette er vi selvfølgelig gået videre med, så vi kan undgå at det er noget der sker igen fremtidigt - for gør det jo bestemt ikke bedre at man ikke har informationen, når fejlen er der,' skriver kundeservice.

YouSee: Godt 2000 er ramt Pressevagten hos TDC, der ejer YouSee, oplyser fredag aften til Ekstra Bladet, at op mod 2000 kunder er ramt. Ifølge TDC har de berørte fået informationer via YouSee's Facebook-side, hvor et særligt opslag har gjort dem opmærksom på det. Alle andre i landet har ikke adgang til at se netop det opslag, oplyser pressevagten. Det forventes, at signalfejlen er rettet klokken 20. YouSee beklager fejlen.

Glem erstatning

Kunderne skal dog ikke forvente en erstatning for hverken det manglende signal eller dårlig information. I hvert fald ikke hvis signalet, som YouSee lover, er tilbage i løbet af aftenen.

'Jf. vores vilkår, som ydes der kompensation, når man har stået uden signal i mere end 48 timer i træk, og beløbet oversiger 25 kr,' lyder svaret på Facebook.