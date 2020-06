Kunderne raser: SAS på katastrofekurs

Nordens største flyselskab, SAS, er havnet i stormvejr, da en lang række kunder stadig mangler at få tilbagebetalt penge for aflyste flyafgange. SAS beklager sagsbehandlingstiden

Danmark og Sverige ejer knap 30 procent af aktierne i SAS.

Og selvom begge lande i form af hjælpepakker og lån på over to mia. kr. har holdt hånden over SAS, står mange kunder stadig tilbage og afventer refusion, der skulle være faldet for flere måneder siden.

Fra Forbrugerrådet Tænk er konklusionen klar.

- Reglerne er, at fra aflysningen fra selskabet finder sted, skal kunden have pengene retur inden for syv dage. Vi er i den særlige situation her, at hele branchen har været ekstraordinært ramt, og derfor har der været brug lidt ekstra tålmodighed.

- Men det betyder ikke, at de ikke skal betale pengene tilbage, siger Vibeke Myrtue Jensen, politisk rådgiver i Forbrugerrådet Tænk.

Service i bund

9. april skulle Gunnar Erbs have været en tur til Venedig. I marts aflyser SAS flyruten, men Gunnar Erbs har ikke set skyggen af samarbejde eller penge fra flyselskabet.

- Jeg får to mails, hvor SAS bad mig om at udfylde en refusionsansøgning. Det har jeg gjort begge gange, men hører ikke videre og har ikke hørt videre i over to måneder, siger han.

Gunnar Erbs har ventet forgæves i over to måneder på refusion af flybilletter fra SAS. Privatfoto

Gunnar Erbs, der skulle have været på krydstogt fra den italienske by, havde andre flyvninger med EasyJet og Ryanair.

Begge selskaber betalte refusion inden for 14 dage på trods af flyselskabernes rygte som branchens frække drenge.

Begge flyselskaber har dog også en lang række refusioner, de mangler at tilbagebetale.

- Jeg tænker, at SAS er ligeglade med deres kunder, når jeg går ind og ser, hvor mange mennesker der skriver inde på Trustpilot, uden SAS gør sig den umage at svare på noget som helst. Det synes jeg ikke er en måde at behandle sine kunder på, siger Gunnar Erbs.

Og Gunnar Erbs er ikke alene.

På Trustpilot flyver der dagligt nye kritiske indlæg ind, og flyselskabets Facebook-side svømmer i opslag, hvor kunder i kritiske vendinger efterspørger refusion for aflyste fly.

'SAS orienterer os om, at vores fly er aflyst og vi aftaler fuld refusion. Modtager dog kun 4x 317kr / skatterne for de 4 flybilletter ud af samlet udestående beløb på 22.000kr, lyder det i en af mange kritiske anmeldelser om SAS.'

Myndigheder ved besked Fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen lyder det, at de har holdt møder med flere flyselskaber. Styrelsen og flyselskaberne skulle blandt andet drøfte, hvordan selskaberne hurtigst muligt får behandlet de mange henvendelser om refusion af billetter, de modtager i disse måneder for aflyste flyafgange. 'Styrelsen mangler endnu, at mødes med et par selskaber, men der tegner sig et billede af flyselskaber, der står i en meget svær situation, hvilket desværre også påvirker deres sagsbehandlingstid. Alle selskaber har dog givet udtryk for, at de gør deres yderste for at komme igennem sagsbunkerne hurtigst muligt,' skriver pressechef i styrelsen, Kim Voight Østrum. Ekstra Bladet forsøgte at forholde pressechefen sig konkret til SAS, men det har ikke været muligt. Vis mere Luk

SAS beklager

SAS oplyser til Ekstra Bladet, at de har modtaget et rekordhøjt antal henvendelser fra marts måned og frem.

Samtidig blev størstedelen af de ansatte sendt hjem som følge af coronavirus, hvorfor flere af refusionsansøgningerne er blevet behandlet manuelt.

Målet for SAS er, at flyvninger, der blev aflyst i marts, skal refunderes i juni.



- For SAS er det vigtigt at understrege, at vi altid tilbagebetaler billetterne til kunderne, der har fået aflyst en flyvning. Desværre er sagsbehandlingstiden i øjeblikket betydeligt længere end normalt, hvilket vi beklager, lyder det fra pressechef i SAS John Eckhoff.

- Vi beklager, at mange kunder venter på refusion, og gør nu alt, hvad vi kan for at hjælpe dem så hurtigt som muligt, siger pressechefen.