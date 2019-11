Kunderne raser: YouSee hæver prisen på bredbånd

Forleden kom det frem, at YouSee afbryder samarbejdet og fjerner alle Discovery Networks' kanaler sine tv-pakker. Nu hæver YouSee så prisen på bredbånd pr. 1. januar 2020, og det vækker stor utilfredshed blandt udbyderens kunder.

'Ganske usmageligt,' og 'vi får jo en produkt forringelse, men det er i åbenbart ligeglade med. Det bliver et NEJ TAK herfra,' lyder kritikken blandt andet fra de rasende kunder mod YouSee.

Kundernes rasen mod YouSee sker på baggrund af en mail, som internet- og tv-giganten har sendt ud til flere af deres kunder, hvor de skriver følgende:

'Vi ved godt, at det er langt sjovere at høre om nye, spændende fordele end om prisstigninger. Men vi kommer ikke uden om, at der er en på vej,' lyder det i en mail fra YouSee til de mange kunder.

Ekstra Bladet har været i kontakt med YouSee, der bekræfter, at de fremover sætter prisen op for bredbånd. Samtidig fortæller de, at prisstigningerne er nødvendige for at skabe det bedst mulige produkt fremover.

'YouSee justerer prisen for ca. en tredjedel af vores eksisterende bredbåndskunder, der i gennemsnit får en prisstigning på mellem 10 og 20 kr,' skriver YouSees produktdirektør, Hans Henrik Knudsen, i en mail til Ekstra Bladet og tilføjer:

'Da vores omkostninger til bl.a. infrastruktur stiger, er vi desværre nødt til at justere prisen lidt for en række af de kunder, der har en noget lavere pris end vores nysalgspriser,' lyder meldingen fra YouSee.

Allerede for nogle måneder siden blev YouSee ramt af lidt af en shitstorm fra en del kunder. Her kom det frem, at Discovery Networks' kanaler, heriblandt Kanal 5 med landsholdsfodbold og OL til næste sommer, ikke længere vil være en del af udbyderens tv-pakker efter nytår.

Den nyhed faldt bestemt ikke i god jord hos YouSee-kunderne. Forleden blev det så besluttet endegyldigt, at YouSee ikke har formået at lande en aftale med Discovery, og derfor vil kanalerne udgå af tv-pakkerne fra 1. januar 2020.

