Kunderne vælter til Fitnesscenter: Ejer afviser

Et fitnesscenter i Ringsted må afvise kunder fra hovedstadsområdet, efter coronaudmelding

Nok lukkes fitnesscentrene i hovedstadsområdet onsdag, men det får tilsyneladende ikke de vægthungrende til at stoppe.

Således beretter Fitness Lab i Ringsted på Facebook, at der en eksplosiv interesse for tilmelding, fordi centret ligger uden for det område, hvor regeringen og myndighederne lukker centrene fra i morgen.

Mette F. lukker fitnesscentre

'Vi oplever i skrivende stund, en massiv tilgang af nye medlemmer, via vores hjemmeside og en masse henvendelser ang. træning under de restriktioner.'

'Vores medlemmer har altid første prioritet og derfor vil det IKKE blive mulighed at melde sig ind eller på anden måde, adgang for andre end vores nuværende medlemmer. Her gælder også prøvetræninger.'

'Og derfor vil samtlige af nye tilmeldelser udenfor Ringsted kommune, blive annulleret.'

Over for TV2 Øst uddyber ejeren:

20 indmeldinger på ti minutter

- Det begyndte bare at vælte ind med medlemmer. Jeg kunne se, at efter 10 minutter var der kommet omkring 20 nye indmeldelser, siger Abdel Rahman al-Ramahi, ejer, Fitness Lab.

På sin egen Facebook skriver han:

'Please venner. Jeg kan ikke gøre noget. Der er ingen der kan få adgang, andet end dem der kommer allerede. Jeg ved godt det “kun” lige er jer. Men jeg kan ikke. Det ville se utrolig skidt ud!'

Mandag slog Mette Frederiksen fast, at fitnesscentrene i 38 af landets kommuner i hovedstadsområdet samt Odense og Aarhus tvangslukkes. Ringsted ligger uden for zonen.