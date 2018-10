Kunsthandler: Kunde ødelagde kunstværk til 340.000 - Nu er det 10 kroner værd

Den berømte kunstner Banksy ødelagde med et kunst-stunt sit eget værk til 8 millioner kroner i fredags - En ejer af et Banksy-kunstværk har nu forsøgt at kopiere stuntet - det hævder MyArtBroker, men en dansk kunsthandler stiller spørgsmålstegn ved historien

Fredag 5. oktober chokerede den berømte britiske kunstner, Banksy, hele kunstverdenen med et stunt, da hans berømte billede 'Girl With Balloon' netop var blevet solgt ved en auktion hos Sotheby's for 8 millioner kroner. Sekundet efter hammeren var faldet, rev billedet nemlig sig selv i stykker ved hjælp af en automatisk mekanisme.

Hos den store online-sælger af kunst fra hele verden, myartbroker.com vurderede man, at Banksy med sit kunst-stunt havde fordoblet værdien af sit kunstværk til ca. 16 millioner kroner. Den usædvanlige kunst-happening havde nemlig skabt kunsthistorie og angiveligt gjort billedet meget dyrere, fordi det var kunstneren selv, der havde ødelagt det.

Allerede dagen efter om lørdagen forsøgte myartbroker på twitter at advare folk om at ødelægge deres tryk af Banksy's berømte kunstværk 'Girl With Balloon', fordi nogle af ejerne af de 600 usignerede tryk af kunstværket, der er blevet lavet, spurgte, om værdien af deres værk også ville blive fordoblet, hvis de ødelagde deres kunstværk.

I twitter opslaget skrev myartbroker.com: 'Vær venlig ikke at gøre det. Gør det ikke'.

We've had a number of #Banksy print owners contact us today asking if they shred their artwork will it be worth more. Please, Please DON'T. The events of the last 24hrs are a very unique piece of art history. #GirlWithBalloon — MyArtBroker (@myartbroker) October 6, 2018

Men på trods af advarslen hævder MyArtBroker, at de i dag har fået en forespørgsel fra en sælger på deres website. Personen havde med en hobbykniv ødelagt sit eget print af 'Girl With Baloon' i et forsøg på at fordoble kunstværkets værdi.

Det skriver MyArtBroker samt flere medier heriblandt The Telegraph og Daily Mail

'Personen havde med sin handling gjort et kunstværk til ca. 340.000 kroner 10 kroner værd', skriver MyArtBroker.

Det omtalte ødelagte kunstværk er et ud af 600 usignerede tryk af Banksy's 'Girl With Balloon', der i god stand sagtens vil kunne indbringe mindst 340.000 kroner. Sælgeren ville nu sælge sit billede for 680.000 kroner.

'Det kunne han godt glemme. Vi har nægtet at tage billedet på listen over salg af kunstværker af flere grunde. En af grundene er, at vi simpelthen ikke kan forstå den dumhed, opportunisme og vandalisme, der har været forbundet med handlingen', skriver MyArtBroker.

(artiklen fortsætter under billedet)

Kunstværket var 340.000 kroner værd. Nu er det 10 kroner værd. (Foto: MyArtBroker)

Medstifteren af MyArtBroker, Ian Syer har i dag udtalt følgende omkring sagen:

'Banksy er unik i kunstverdenen. Ingen andre kunstnere erobrer hjerter og tankegang hos brugerne af kunst, som han gør. Men når Banksy gør noget tosset som at ødelægge sit eget kunstværk, vil det naturligvis have en dramatisk effekt på værdien af netop det kunstværk. Men hvad den her person har gjort er unødvendigt. Han har ødelagt et tryk til 430.000 kroner og reduceret kunstværkets værdi til næsten intet. Vi anbefaler på det kraftigste, at ingen andre vil forsøge at score penge på noget, som historien vil bedømme som et fantastisk stunt. Der er ganske få tryk tilbage af 'Girl With Baloon' i verden. I dag mistede vi et af dem. Det er skammeligt.'

Dansk kunsthandler tvivler på historien

Den danske kunsthandler Peter Hvidberg, der selv har handlet med kunstværker af Banksy, stiller sig dog tvivlende overfor historien fra MyArtBroker. Han mener, at det er en historie, som MyArtBroker har plantet for at få lidt omtale:

- Det viste cuttede litho er ikke fra 600 ex editionen. Det er en fotokopi. Editionen er nummeret, vandmærket og har logo prægning. I tillæg medhører et certifikat fra Pest Control med et korresponderende edition nummer, forklarer Peter Hvidberg til Ekstra Bladet og tilføjer, at han dog ikke kan bevise det. Peter Hvidberg mener, at det vil kræve en lidt nøjere granskning af sagen at skaffe bevis for hans påstand.