Kunstig ø med gigantisk vokseværk

Tegningerne af Lynetteholmen fra 2018 er droppet, og en ny plan er kommet ud. I den oprindelige plan skulle øen være 190 hektar stor.

Udviklingsselskabet By & Havn er netop kommet med et nyt forslag til regeringen og Københavns politikere, hvor det ser ud til at øen har fået vokseværk. Øen skal nemlig nu være 282 hektar.

Det er næsten 100 hektar større, end det kom frem i 2018, hvor Københavns overborgmester, Frank Jensen, og den daværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen, fik præsenteret for den kommende ø, skriver Politiken.

Fylder mere i havnen

I takt med at øen bliver større, fylder den også mere i landskabet. Den kommer til at strække sig længere ud i Øresund, skriver Politiken.

Det er ikke kun arbejdspladser, bolig og grønne arealer, øen kommer til at bidrage med. Den kommende ø og bydel kommer til at fungere som en klimatisering af København.

Placeringen af øen kommer til at have samme effekt som en dæmning, hvilket vil sige, at øen kommer til at sikre Københavns inderhavn mod blandt andet voldsomt vejr, som kan føre til stormflod.

Den nye plan viser, at øen kommer til at være en del tættere på Nordhavn. Det gør det billigere og væsentligt mindre krævende at konstruere en barriere mod stormflod, oplyser By & Havn.

Grønnere

Den kommende ø, Lynetteholmen, skal med de flere kvadratmeter være med til at bringe endnu flere grønne områder og boliger til byen.

Det er planlagt, at der skal opføres lejligheder, så der er plads til 35.000 beboere. Der skal tilsvarende være 35.000 arbejdspladser på kæmpeøen.

- Den nye placering sikrer en bedre skybrudssikring, og Lynettholmen skal jo løse flere ting for København. Den allerførste er, at vi skal stomflodssikre byen, og en bedre løsning har her trukket holmen tættere på Nordhavn, men længere væk fra det fredede Trekroner og det omgivende vand, som rummer nogle helt særlige havbiologiske forhold, hvor vi her tager hensyn til både ålegræsset og skaldyr, siger overborgmester Frank Jensen til Politken.