Kunstner i vanvittig nøgen-protest

Provokunstneren Uwe Max vækker opsigt i Sverige, efter han lavede en protest på Moderna Museet i Stockholm.

Her kravlede kunstneren rundt på alle fire med maske på og en hundesnor om halsen. Uwe Max var - som ofte før - nøgen under protesten.

Den nøgne happening var rettet mod museet, der ikke har udstillet værket 'Rondelhunden' af den afdøde og kontroversielle svenske kunstner Lars Vilks.

Ganske fodkoldt

Ifølge Uwe Max var der en god grund til, at han endnu en gang brugte sin nøgne krop i protesten.

- Jeg tager rollen som hund på mig, og den har jo ikke noget tøj på.

- Men du har stadig sokker på?

- Det var rent helbredsmæssige overvejelser. Der var jo ganske fodkoldt, så der har jeg snydt lidt på vægten.

Uwe Max havde to mål med protesten. Det ene var at lave et værk.

- Mål nummer to var at rejse en diskussion om, hvorvidt Lars Vilks' tegning skal ind på museet. Det mener museet jo ikke, at den skal. Jeg har den stik modsatte holdning, siger kunstneren.

Uwe Max fortæller, at han forlod museet, kort tid før politiet ankom. Der ligger heller ikke nogen sigtelse og venter på kunstneren hos vores svenske naboer.

- De (red. svensk politi) mener ikke, der er foregået noget ulovligt, siger Uwe Max.

Flere museumsgæster var tydeligt overraskede over protesten. Det kan man nok godt forstå. Privatfoto

Museum under pres

Lars Vilks værk 'Rondelhunden' er fra 2007 og forestiller profeten Muhammed som en hund.

Moderna Museet har valgt ikke at udstille den kontroversielle tegning. En beslutning, museet holdt fast i, selvom flere debattører lagde pres på museet, da Lars Vilks afgik ved døden i oktober.

Uwe Max stillede op for Stram Kurs ved folketingsvalget i 2019. Han har tidligere vakt opsigt med flere protester, blandt andet da han sked på gulvet i receptionen hos Statens Kunstfond i 2015 og senest på et museum i Polen, hvor han under en happening malede sig sort, flagede med et sydstatsflag og råbte 'nigger'.