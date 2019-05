Kunstner udstiller sin egen tur i swingerklub

Den aarhusianske billed- og videokunstner, Katja Bjørn, er blevet blikfang på kunstmuséet Aros i Aarhus med det, mange umiddelbart vil betegne som en lav fællesnævner. Den 51-årige kunstner har nemlig lavet en 27 minutter lang film om en sjællandsk swingerklub.

Katja Bjørns film er med på Aros-udstillingen 'Art & Porn'.

Swingerklub rimer på porno - og porno rimer på stor nysgerrighed, men filmen er ikke porno, understreger Katja Bjørn.

- Det er egentlig ikke en film om selve swingerklubben, men mere om de personer, der kommer i den. Det er helt almindelige mennesker, som gør noget på en scene - i swingerklubben - for mig, siger Katja Bjørn til Ekstra Bladet.

- Filmen er ikke porno og ikke bare nøgenhed eller noget lystfuldt, der fører mod udløsning. Det skyldes, at jeg gav mig selv nogle benspænd, som betød, at det, der foregår, ikke er en typisk swinger-situation, forklarer Katja Bjørn til Aarhus Stiftstidende.

Benspændene bestod i, at medlemmerne af swingerklubben ikke skulle optræde i deres sædvanlige påklædning, som kunne være lak og læder. Alle skulle til gengæld have hvidt undertøj på. Det betød, at de i filmen agerer på en helt anden måde end normalt. De er kærlige, omsorgsulde, empatiske og blide, overbærende, ligeværdige, og der er en nærhed og gensidighed, som du slet ikke ser i en traditionel pornofilm, forklarer Katja Bjørn.

Skulle selv smide tøjet

Filmen foregår i en swingerklub på Sjælland, hvis navn og adresse Katja Bjørn ikke ønsker at oplyse. 10 personer - fem af hvert køn - medvirker, og de er alle mellem 38 og 55 år. Deltagerne var fra gruppen af swingerklubbens faste kunder, den hårde kerne. De meldte sig selv til at være med.

Der skulle en del opsøgende arbejde til, inden Katja Bjørn fandt swingerklubben, der ville åbne sine døre for filmprojektet.

- Jeg ringede til den kvindelige ejer, og vi lavede en aftale om, hvornår fotografen og jeg skulle komme. En fyr, der gik rundt i tangatrusser inde bag et forhæng, bød os velkommen, da vi kom.

- I kan bare lægge tøjet derovre, sagde han.

- Sådan var reglerne for alle gæster. Jeg kiggede på fotografen og sagde, at det var jeg ikke forberedt på. Men vi fik dog lov at beholde trusserne på, så vi var på lige fod.

- Vi skulle ikke komme med vores facade ind på deres område, fortæller Katja Bjørn og tilføjer, at hun og fotografen havde glemt alt om deres sparsomme påklædning få minutter senere.

Blide, bløde sexscener

Katja Bjørn understreger over for Ekstra Bladet, at hun ikke på forhånd havde en mission, men at filmen er et eksperiment, som hun ikke anede, hvor ville ende.

- Jeg håbede med swingernes anderledes form for blufærdighed og frimodighed omkring sex og kropslig kontakt, at der ville ske noget andet end i en pornofilm med maskulin dominans, og det gjorde der. Vi så en masse nærvær, omsorg og empati. Jeg ville blandt andet tegne et billede af den helt almindelige, voksne krop, og det lykkedes, takket være de medvirkendes naturlige ageren, siger Katja Bjørn.

Hun er overbevist om, at swingere ville grine, hvis hun med sin film havde påstået, at det er sådan, det normalt foregår i en swingerklub.

- Der var en god stemning og en frimodig glæde. Det var ikke sådan en almindelig aften, og jeg var overrasket over, hvor kærlige, de var. Værket leverer ikke pornografi. Der er da sexscener, men det er blidt og blødt. Vi oplever helt almindelige, smukke kroppe. Folk bliver målt og vejet på en anden måde, når de er i klubben, siger Katja Bjørn til Aarhus Stiftstidende.

Filmen er optaget i 2016 og har før været vist på Galleri V1 på Flæsketorvet i København. Udstillingen 'Art & Porn' fortsætter på Aros frem til 4. september og flytter derefter til Kunsthal Charlottenborg i København.

De medvirkende fik alle et gratis eksemplar af filmen og et trykt værk af Katja Bjørn som tak for indsatsen.