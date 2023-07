Kurator slår fast: Umuligt at alle får deres penge

Uret tikker for det skandaleramte auktionshus Laurtiz.com.

Mandag aften udløber den allerede udskudte frist for at finde en køber til konkursboet, så man undgår at skulle fyre medarbejderne.

Søndag aften er der dog ikke endnu fundet en køber, lyder det fra kammeradvokat og kurator i sagen.

Ekstra Bladet har en række spørgsmål, vi gerne vil stille ejerne af det nødstedte auktionshus Lauritz.com, Bengt og Mette Sundstrøm, men det lettere sagt end gjort

Udelukker ikke salg

Det kan dog meget vel nå at ændre sig i de kommende timer, lyder det fra kurator Rune Derno over telefonen til Ekstra Bladet:

- Det kan være, at der er sket et salg i morgen. Så meget kan jeg sige. Man kan håbe på, at det er sket i morgen. Det er er i hvert fald nogen, som der håber på.

- Det står jo helt rigtigt kreditorer, som håber på at få deres penge igen. Hvor mange bliver dækket ved et eventuelt salg?

- Der er endnu ikke et økonomisk overblik. Hvis det (konkursboet, red.) bliver solgt, ved vi ikke til hvilken pris. Derfor ved vi heller ikke, hvad det kommer til at få af betydning for kreditorerne, siger han og fortsætter:

- Men det er allerede nu ret tydeligt, at et salg slet ikke kommer til at indbringe et beløb, som skaber fuld dækning til nogen. Det kommer ikke til at ske.

Carsten Hornshøj Poulsen er en af mange sure Lauritz-kunder, Ekstra Bladet har talt med. Privatfoto

Konkurs med et brag

Efter mange måneders skriverier om dårlig økonomi og utilfredse kunder, gik auktionshuset konkurs med et brag tidligere på måneden.

Gælden til kunderne er på 50,5 millioner kroner, men den samlede gæld er langt højere, fordi en række obligationsejere tidligere har sprøjtet penge i auktionshusets slunkne kasse.

Obligationsejerne har dog pant i et fransk vinslot, ejet af Bengt Sundstrøm, der ejer Laurtiz.com med hustruen, Mette Sundstrøm.

Derfor vil de kunder, som har penge til gode, formentlig ende som de helt store tabere.

Ekstra Bladet har desuden beskrevet, hvordan den danske statskasse kan se frem til at lide et stort tab, fordi en række selskaber i Lauritz-koncernen har gæld til skattefar.

Ekstra Bladet har gennem flere uger forsøgt at finde parret bag Lauritz.com, men indtil videre forgæves. Hverken ved privaten i mondæne Klampenborg eller ved det franske vinslot har det været muligt at få svar på spørgsmål.

