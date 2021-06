Kurs mod flokimmunitet: Her er det allerede sket

Er der flokimmunitet på vej i Europa?

Indlægstallene falder over store dele af kontinentet, mens flere og flere bliver vaccineret. Ifølge vaccineproducenten Biontechs topchef, Ugur Sahin, betyder det, at Europa har kurs mod flokimmunitet senest til august.

På tværs af Atlanten har næsten 170 millioner amerikanere fået første stik, og i nogle byer er man så langt fremme, at 80 procent har fået minimum en vaccine-dose. Den californiske turistby San Francisco er eksempelvis så langt med vaccinationerne, at der allerede er flokimmunitet, mener eksperter.

Medstifter af Biontech Ugur Sahin mener, at Europa snart vil opnå flokimmunitet. Foto: Ritzau Scanpix

I San Francisco er 68 procent af borgerne ifølge tal fra byens sundhedsmyndigheder færdigvaccineret. Byen med knap 900.000 indbyggere oplever disse dage cirka 14 nye smittede pr. døgn.

- Det er sådan, flokimmunitet ser ud. Man vil se få smittetilfælde, men de vil ikke sprede sig, siger George Rutherford, professor i epidemiologi ved San Francisco University of California, til The Guardian.

Han bakkes op af Peter Chin-Hong, der er ekspert i infektionssygdomme. Han påpeger, at når man medregner dem, der er blevet immune efter at have haft coronavirus, har San Francisco allerede nok beboere med antistoffer til at have opnået flokkeimmunitet.

- Jeg håber, at folk stadig vil gå ud og blive vaccineret og ikke hvile på laurbærrene. Virussen vil altid være noget, vi skal tænke på, lyder det samtidigt advarende fra Peter Chin-Hong.

Et brugt mundbind ligger på gaden i San Francisco. Her har man fået bugt med coronavirussen. Foto: Jeff Chiu/Ritzau Scanpix

Der er dog fortsat stor uenighed blandt eksperter herhjemme og i udlandet om, hvor mange procent af befolkningen der skal være vaccineret, før man kan opnå flokimmunitet.

Ekstra Bladet har tidligere talt med professor ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet, Søren Riis Paludan. Han vurderer, at man skal over på den anden side af sommeren, før vaccinerne er nået så bredt ud i Danmark, at man kan tale om flokimmunitet. Her vil op mod 70 procent af befolkningen være vaccineret.

- Jeg vil tro, at vi vil nærme os flokimmunitet hen over sommeren. Det er her, vi vil mærke den helt store forskel, og hvor vi efter mit bedste bud vil kunne få en nogenlunde normal vinter 2021.

Statsminister Mette Frederiksen har tidligere sagt, at hun ikke vil spå om, hvornår Danmark opnår flokimmunitet.