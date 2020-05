Kurt Bork Christensen fra partiet Venstre er død

Den mangeårige Venstre-politiker døde natten til torsdag på Ryetbo Plejehjem omgivet af sine nærmest.

Det fremgår af to mindeord, som henholdsvis borgmester Ole Bondo Christensen (S) og hanspartifælle Gustav Juul har sendt til Furesø Avis.

'Kurt brændte for tingene, han havde en formidabel hukommelse, han forstod at lægge vægt bag ordene og man skulle stå tidligt op for at følge med i lokalpolitiske diskussioner. Disse egenskaber gjorde ham til et stort aktiv for Venstres byrådsgruppe, vellidt, godt forberedt, respekteret og i godt humør - det var aldrig kedeligt at være til gruppemøde med Kurt', skriver Gustavn Juul blandt andet.

Fortid som cykelrytter

Foruden sine 43 år i byrådet i de to kommuner har Kurt Bork Christensen også fungeret som viceborgmester i Værløse i 12 år

Kurt Bork Christensen har en fortid som banecykelrytter. Han var med til at stifte Værløse-Farum Cykleklub og havde en stor andel i opførelsen af Værløsehallerne.

Sygdom satte sit præg på den sidste del af Kurt Borks liv, skriver de to politikere. Han sov ind på Ryetbo Plejehjem omgivet af sine nærmeste. Det er et plejehjem han selv havde været formand for bestyrelsen for.