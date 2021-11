Kurt Thyboes afsked: I did it my way

Med Annisse-præsten på bas blev Kurt Thyboe sendt ud på sin sidste rejse til tonerne af nogle af sine største favorit–sange: ’I did it my way’ samt ’What a wonderfull world’. Kirken havde ladet orglet afløse af en svingende trio, og den sørgede for, at musikken var helt i The Champ's stil.

Og ikke overraskende blev hans kiste båret ud til ’We’ll meet again’.

Charlie Thyboe med hele sin familie: husbond Søren, sønnerne Bertil og Elias samt datteremn Ida. Foto: Henning Hjorth

For som det fremgik af det digt, Kurt Thyboe skrev til sin elskede Marianne efter sin Alzheimers diagnose, og som sønnen Nicky læste op, så havde hans far planer, når han stod hinsides. Blandt andet hed det i digtet: ’Hvis jeg dør i nat, kan jeg ikke længere favne dig og passe på dig’. Og hen imod slutningen hed det: ’Du store boss – du bliver nødt til at give os en tur til’.

Nicky Thyboe med lille Elly på armen og fruen Nanna ved sin side. Foto. Henning Hjorth

– Det hører med til historien, at da min far havde læst sit digt højt for min mor, svarede hun kort: ’No way’, grinede Nicky.

Racerkøreren Thorkild Thyrring: Jeg har kendt Kurt for ever, og jeg har aldrig mødt en mand som ham. Han havde det største hjerte for sporten. Det var en fascination, der var helt uovertruffen. Foto: Henning Hjorth

Men kærlighed var og blev nøgleordet i Kurt Thyboes liv – ikke bare i forholdet til Marianne, men også til sine tre børn, til vennerne, til sporten, til musik og lyrik.

Det er ikke hver dag, at man oplever en swing-trio med præsten på bas i fuldt ornat, men de spillede tre af Kurt Thyboes favoritsange, så både englene og Kurt sang med. Foto: Heine Pedersen

Af samme grund var det yderst passende, at præsten i Annisse Kirke Michael Porsager i sin tale tog udgangspunkt i Paulus brev til Korintherne. Det slutter nemlig med ordene: ’Tro, håb og kærlighed, men størst af alt er kærligheden’.

Blomsterne fyldte godt op i det lille kirkerum i Annisse, og det blev børn og børnebørn, der i skøn forening bar den smukt pyntede sorte kiste ud til rustvognen. Foto: Henning Hjorth

Selv om Kurt Thyboe døde omgivet af sine børn og børnebørn, der holdt ham i hånden til det sidste, så var det savnet efter Marianne, som han havde levet sammen med i næsten 50 år, som rev i ham.

Hanne Wurms og sønnen Finn. Han var storesøster til Kurt Thyboes hustru, Marianne. Foto: Henning Hjorth.

Han var fortvivlet ud over alle grænser. Ikke mindst fordi han blev ved med for sit indre øre at høre det bump, der lød fra køkkengulvet, da Marianne i januar pludselig faldt død om.

Den lyd er han sluppet for nu, og han kan i stedet lade sig forene med Marianne oppe hos the big boss samt på familiegravstedet i Annisse, hvor også sønnen Tom ligger. Han døde som 14-årig af et astma-anfald.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Præsten: Kurt levede til det sidste

Selv om præsten fra Annisse Kirke mødte Kurt Thyboe første gang for mindre end et år siden – nemlig ved Mariannes begravelse, så viste hans tale ved fredagens bisættelse, at den gamle redaktør og sportskommentator havde gjort indtryk.

Kurt Thyboe og Marianne blev gift i Annisse Kirke, og nu er de begge bisat fra landsbykirken ved Arresø. Foto: Henning Hjorth

– Kurt skrev om især boksning så poetisk og medrivende, at selv jeg, der normalt ikke læser den slags, læste med, sagde han og fortsatte:

– Kurt levede til det sidste, og han gjorde en forskel. Frem for alt må man sige, at han altid var til stede, for han gjorde ikke noget halvt.

Hans liv var fantastisk og eventyrligt. Selv om det ikke altid var et let liv, så var det dog rigt og lidenskabeligt. Og passionen gjaldt det hele – uanset om det var Ugens Rapport, smørrebrødsforretningen i Grønnegade, de mange sportsreportager, Vild med dans, digte, sange, bøger eller podcasts.

Præsten Michaerl Porsager traf Kurt Thyboe førøste gang til Mariannes begravelse i januar i år. Foto. Henning Hjorth

Præsten Michael Porsager tilføjede smilende, at Kurt Thyboe og Marianne ifølge børnene var evige teenagere.

– Så vidt jeg kan forstå, var Kurt Thyboe lidt af et skvadderhoved i pengesager, og det førte til nogle økonomiske nedture, som så senere blev afløst af opture. Men uanset hvad var hans tilgange til penge sådan, at han altid var parat til at vise storsind.

Præsten understregede, at Kurt Thyboe var det samme uimponerede, men lyttende menneske om han stod overfor Mike Tyson eller en hjemløs på gaden.

Kurt Thyboe kommer til at ligge her på det smukke familiegravsted i Annisse sammen med sin elskede Marianne og sønnen Tom. Foto: Henning Hjorth

Opvæksten udsprang af små ikke-boglige kår, men hans fotografiske hukommelse og begavelse gjorde, at han sprang klasser over i skolen.

– Han voksede op med sikre værdier, som gjorde ham vellidt. Han havde let til tårer og var i nogle sammenhænge faktisk pladdersentimental. Kort sagt: Det sprudlende livsstykke var et komplekst menneske.