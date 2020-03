Kurven alle taler om: Det betyder den

Den findes i flere afskygninger og alle farver. Den er både på Twitter, Facebook og Instagram.

Og tirsdag formiddag havde sundheds- og ældreminister Magnus Heuncike sågar taget grafen med til pressemøde.

Her fremviser ministeren den omtalte kurve. Den gør det let at forstå, at selvom corona for nogle ikke virker som en trussel, så er den det for mængden, hvis vi ikke gør, som der bliver sagt. Foto: Liselotte Sabroe/ Ritzau Scanpix.

Strække spredningen

Uanset hvor eller hvornår du har set den illustrative kurve, så fortæller den samme historie:

Nemlig, hvorfor regeringen handler og advarer, som de gør i forhold coronavirus, når mange meldinger ellers går på, at 'coronavirussen jo ikke er værre end en influenza'.

- Kurven viser i al sin enkelthed, at hvis vi kan strække eller forsinke smittespredningen, så kurven flader ud, så bliver belastningen på sundhedsvæsenet mindre, siger Peter H. Andersen, der er ekspert i infektionsepidemiologi og forebyggelse ved Statens Serum Institut.

- Dermed vil det kunne holdes på et niveau, som sundhedsvæsenet kan klare, som sundhedsminister Heunicke udtrykte det på pressemødet.

If you only learn one thing about #COVID19 today make it this: everyone's job is to help FLATTEN THE CURVE. With thanks to @XTOTL & @TheSpinoffTV for the awesome GIF. Please share far & wide. pic.twitter.com/O7xlBGAiZY — Dr Siouxsie Wiles (@SiouxsieW) March 8, 2020

Filosofi bag tiltag

- Denne kurve er grundlæggende filosofien bag de tiltag og opfordringer, som vi hører politikerne udstikke. Vi har muligheden for at afbøde epidemiens kraft ved de tiltag, lyder det fra epidemiolog Peter H. Andersen.

Tiltagene indbefatter blandt andet, at arrangementer med mere end 1000 mennesker aflyses, at man vasker og afspritter hænder ofte. At han ikke giver håndtryk eller krammere.

Og tirsdag føjede statsminister Mette Frederiksen, at man bør undgå offentlig transport i myldretiden til listen med tiltag.

Samme antal smittede

Peter H. Andersen understreger, at tiltagene ikke vil betyde, at man undgår smitte, eller at epidemien udebliver.

- Vi kan mindske smittespredningen nu og her. Det samme antal mennesker vil ende med at blive smittet, men de vil ikke blive det samtidig - og dermed bliver det muligt for hele systemet at håndtere det, forklarer han.

Twitter.com

Det er i øvrigt ikke kun coronasmittede patienter, der vil nyde godt af, at vi alle sammen tænker os om og følger anvisningerne.

- Det handler også om, at hvis byrden bliver for høj - hvis der er for mange coronasmittede patienter - så ender det med at have konsekvenser for alle andre patienter. For der er stadig kræftpatienter, der skal have kemoterapi eller opereres, der er stadig mennesker, der har brug for akut lægehjælp eller intensiv behandling, lyder det fra eksperten.