Kvægbonde føler sig kørt over i sag om vindmøller

Landmand med 600 malkekøer mener, at han bliver kørt totalt over i sag om 18 store vindmøller tæt på gården

Hensynet til grøn energi fra 18 nye kæmpevindmøller tæt på 600 fritgående malkekøer vejer højere end arbejdsmiljø og dyrevelfærd på en kvægård tæt ved det fredede naturreservat Vejlerne i Nordjylland. Sådan føler en nordjysk landmand det.

Mølleparken Torup-Sletten er i fuld gang med at blive opført, selv om en klagesag med kvægbonden Poul Sørensen endnu ikke er afgjort ved klagenævnet i Viborg.

- Jeg føler mig ærligt talt på Herrens mark, siger Poul Sørensen, hvis ejendom ligger midt i feltet af vindmøller med 540 meter til nærmeste mølle målt fra hans store løsdriftsstald.

Poul Sørensen føler ikke, at han bliver hørt. Foto: René Schütze

Blandt de øvrige klagere er Danmarks Naturfredningsforening.

Stor kvægbedrift

De nye møller er 150 meter høje og producerer hver 4,3 megaWatt. Foruden de 600 malkekøer har Poul Sørensen et kvægopdræt på ca. 1.600 kreaturer.

- Egentlig har jeg ikke spor i mod vindmøller. Jeg bad blot om at få flyttet den nærmeste mølle 300 meter, men det fik jeg blankt afslag på.

- Hvordan det kan lade sig gøre at opføre møllerne, mens klagesagen stadig verserer, forstår jeg ikke

Intet svar på klage

- Vore klager til kommunen er end ikke blevet besvaret. Og ærlig talt så begynder jeg som kvægbonde at føle mig som et offer for den klimahetz, der køres mod røde bøffer og andet kød i disse år.

- Køer og kød er i bad standing hos klimafortalerne. Står valget mellem en ekstra mølle og mit landbrug, så ryger landbruget. Det er jeg sikker på, siger han.

- Ingen af de nabohøringer, jeg har deltaget i, har flyttet så meget som et komma. Det skulle være så demokratisk, men det er jo ikke andet end et spil for galleriet.

- Der bliver jo ikke lyttet. Jeg gider ikke spilde min tid på den slags mere, siger Jens Sørensen.

Bygherrens risiko

Hos Jammerbugt Kommune, der har godkendt mølleparken, siger planlægger Jesper Runge Madsen, at en godkendelse af lokalplanen udløser en byggetilladelse.

- Bygherren kan for så vidt gå i gang, når kommunens tilladelse foreligger. Den kan man klage over, og det indebærer naturligvis risikoen for, at klagenævnet giver klagerne medhold og eventuelt stopper byggeriet.

- Den risiko ligger ene og alene hos bygherren, siger Jesper Runge Madsen.

Forstår det ikke

De nye møller ligger tæt på blandt andre svaners trækrute og det bekymrer Danmarks Naturfredningsforening. Foto: Anita Graversen

Hos Danmarks Naturfredningsforening afdeling i Jammerbugt er formand Søren Rosengren også utilfreds med, at møllefirmaet ikke har afventet klagenævnets afgørelse, men i stedet er gået i gang med at rejse møllerne.

Blandt andet har DN bedt om at få fjernet et par møller, fordi de er placeret tæt op ad trækruterne for adskillige sjældne svanearter, gæs og andre store trækfugle, der hidtil uden risiko har kunnet flyve ind og ud af et af landets største og mest fuglerige naturreservater.

- Jeg forstår ikke, de tør gøre det, for hvis ankenævnet giver klagerne medhold, skal møllerne jo rives ned igen.

Søren Rosengren er ikke bekendt med, at landmand Poul Sørensens kvægopdræt set med klimabriller skulle være dårligere stillet end andre lodsejere.

- Jeg er normalt fortaler for mølleenergi, men jeg kan ikke forestille mig, at en landmand får dårligere behandling, fordi han har kvæg. Det har jeg ikke hørt noget om, siger Søren Rosengren.

Klagesagen om de 18 store møller ventes efter 14 måneders sagsbehandling afgjort en af de nærmeste dage.

