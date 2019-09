Kvælertag mod lærer: Nu reagerer skole

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Ligesom på en lang række af landets øvrige skoler risikerer lærerne på Søborg Skole at blive udsat for vold, når de passer deres arbejde.

Skolen er en del af den statistik, som Ekstra Bladet afdækker i dag, og som viser, at vold er voldsomt problem på en lang række af landets skoler.

Ekstra Bladet Special er et kvalitetsstempel. Det er et nyt varemærke for vores allerbedste og mest grundige journalistik. Jeg synes, du skal læse med. I denne Special-serie sætter vi fokus på vold på danske skoler. Det er et kæmpe problem. Poul Madsen, ansvarshavende chefredaktør

To besøg på to år

Alle konkrete tilfælde er dokumenteret af Arbejdstilsynet, der har været på besøg to gange på skolen siden december 2017. Senest i maj 2019.

Derfor fik skolen et påbud om at forbedre lærernes forhold, og det er blevet taget alvorligt af skoleleder Johan Rønne.

Skolen har fået en frist, der løber til 15. december 2019 til at få bragt deres ting i orden, men er allerede i fuld gang med forbedringerne, skriver skolelederen i en mail til Ekstra Baldet.

’Afdelingen (hvor volden er foregået red.) er en selvstændig enhed, som ligger i Søborg Skoles bygninger og derfor er organiseret under Søborg Skole. Derfor er det ikke Søborg Skole som helt almindelig folkeskole, der har fået påbud af Arbejdstilsynet, men den særlige specialundervisningsafdeling under Søborg Skole.’

’På baggrund af det nye påbud er der nu iværksat yderligere initiativer, herunder at reducere antallet af grupper i afdelingen samt iværksættelse af et omfattende pædagogisk udviklingsarbejde for at sikre en mere sammenhængende og fælles ADHD-pædagogik. Visitationen har nu øget fokus på at sikre, at børn med mere vidtgående og komplekse diagnoser får et mere vidtgående tilbud.’

Tjek listen: Går dine børn på en voldelig skole?

Se også: Lærere risikerer vold: Jeg føler ikke, at vi har så massivt et problem