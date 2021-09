Kvælningsfare: Tilbagekalder vingummier

På grund af kvælningsfare bliver to slags jelly-produkter - altså vingummier - nu tilbagekaldt.

Det skriver Fødevarestyrelsen.

Vingummierne kommer fra mærket Yuki&Love OJuicy! Fruit Jelly, og det er smagsvarianterne med mango og litchi.

Produkterne er blevet solgt i Minh Anh Trading i Aarhus C samt N&M Asian Shop i Esbjerg.

Det er størrelsen på slikket, der øger risikoen for at små børn kan sluge produktet helt. Produktet indeholder ligeledes tilsætningsstofferne E410 og E407, hvilket gør, at de kan svulme op. Også det øger risikoen for kvælning.