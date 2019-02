Kvinde anholdt: Smed stol fra 45. etage

En 19-årig kvinde har meldt sig til myndighederne i den canadiske storby Toronto, efter hun er blevet efterlyst for et opsigtsvækkende stolekast.

Marcella Zoia, som kvinden hedder, kom i politiets søgelys, da en video af hende, hvor hun kaster en stol ud over balkonen fra 45. etage ned på en trafikeret vej, dukkede op på de sociale medier.

Den video har skabt vrede blandt lokalbefolkningen i millionbyen.

Kvinden er nu sigtet for at bringe andre menneskers liv i fare. Politiet i Toronto fandt frem til kvinden ved hjælp af tips fra flere oprørte borgere.

Woman to ID in Mischief - Endanger Life investigation for throwing chair over balcony onto roadway below. Image of woman attached. Info contact Toronto Police 416-808-5200 or anonymous Crime Stoppers tips 1-800-222-8477 #GO264141 ^sm pic.twitter.com/hFYvJGSllh — Toronto Police (@TorontoPolice) 11. februar 2019

Skammer sig

Der er ikke meldinger om nogen tilskadekomne, men på videoen ser man tydeligt, at stolen er tæt på at ramme en hvid bil, der kommer kørende på den trafikerede hovedvej.

Marcella Zoia var kortvarigt for en dommer onsdag, hvor hun blev løsladt mod en kaution på omtrent 10.000 kroner. Her blev hun også beordret til at bo hos sin mor, der fremover skal holde opsyn med teenageren.

- Hun skammer sig over det, der er sket. Hun ville ønske, at det aldrig var sket, og hun har selvfølgelig aldrig ønsket at såre nogen, sagde hendes advokat Greg Leslie efter retsmødet ifølge engelske The Guardian.

Han understregede samtidig, at hans klient forstår den folkelige opstand, som hendes stolekast har skabt, men fastholder, at Marcella Zoia var under gruppepres.

Opstand

Lejligheden på 45. etage var lejet gennem det populære udlejningsfirma Airbnb. Deres talsmand Ben Breit fortæller til det engelske medie, at virksomheden selv rakte ud til politi for at hjælpe med efterforskningen af 'den afskyelige handling'.

- Vi er fortsat rasende over den åbenlyse tilsidesættelse af menneskers sikkerhed. Vi har på nuværende tidspunkt intet bevis, der tyder på, at den anklagede nogensinde har været en Airbnb-bruger, men vi har suspenderet en gæsts konto med en reservation i bygningen.

Også Torontos borgmester har været ude i medierne og kritisere 19-årige Marcella Zoia.

- Jeg håber, at folk ikke følger denne kvindes eksempel. Dette er uansvarlig adfærd, der er uacceptabel. Den kunne have forårsaget alvorlig skade og død, lyder det i hårde vendinger fra John Tory.

