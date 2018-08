Kvinde anholdt: Spillede samme sang uafbrudt i 16 år

En kvinde har drevet sine naboer til vanvid, efter at have spillet samme opera sang i 16 år i træk

16 års lidelser for beboerne i den slovakiske by Sturovo ser ud til at være forbi.

En kvinde, kendt som Eva N, der gennem de seneste 16 år spillet fire minutter fra den samme operasang, er nemlig blevet anholdt.

Det skriver BBC.

Musikstykket, der gennem de sidste 16 år er blevet blæst ud fra kvindens hus på fuldt tryk, stammer fra Giuseppe Verdis opera 'La Traviata'.

Ville overdøve hund

Den oprindelige intention med at fylde gaderne med operasangeren Placido Domingos stemme var at overdøve en gøende hund, men Eva N har aldrig skruet ned igen.

- Jeg elsker Placido Domingo. Men ikke på den her måde, siger en af beboerne i området til index.hu ifølge BBC.

- Hele gaden lider, siger en anden beboer.

Nu har politiet altså anholdt opera-entusiasten og sigtet hende for chikane. Bliver hun kendt skyldig, risikerer hun mellem seks måneder og tre års fængsel.