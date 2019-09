Kvinde bider kamel i testiklerne

Politiet er i chok over en episode i USA, hvor en kvinde har bidt en kamel i en dyrepark for at få den væk fra sig

Kamelen Caspar passede bare sig selv i dyreparken Tiger Truck Stop i Louisiana USA, da han pludselig stod ansigt til ansigt med et par fremmede gæster i sin indhegning.

Caspar, der er den største af dyrene i dyreparken, er vant til at have gæster det meste af dagen, fordi dyreparken er en af de mest populære i området.

Parken har dog også fået stor opmærksomhed fra dyreaktivister, der længe har forsøgt at få den lukket.

Men det var ikke dyreaktivister, der havde valgt at gå ind på Caspars domæne. Derimod var der tale om to gæster i parken, der sammen med deres hund fik den næsten 300 kilo tunge kamel til at gå i panik.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt Washington Post.

- Det var jo helt sindssygt. Hvorfor ville nogen dog gøre det?, spørger manageren Pamela Bossier.

Hun så hele episoden på et overvågningskamera og var mildest talt chokeret over, hvad der var sket mellem parret, hunden og kamelen.

Kunne ikke høre råb

Problemerne begyndte, da manden i parret valgte at kaste hundegodbidder ind i Caspars indhegning. Det fik nemlig parrets hund til at hoppe over hegnet for at finde dem.

Det hele blev endnu værre, da hunden ikke reagerede på sine ejere, der prøvede at kalde den til sig. Det viser sig nemlig, at hunden er døv, og derfor ikke kunne høre deres råb, mens den ledte efter godbidder.

Derfor besluttede kvinden at gå ind til kamelen for at hente hunden ud.

Det tog kamelen Caspar dog ikke særlig pænt.

Ude fra prøvede manden at få kontakt til kamelen ved at skubbe den, så kvinden kunne tage hunden.

Men for at beskytte sig selv valgte Caspar at sætte sig ned på kvinden, så hun ikke kunne rykke sig.

Derfra tog kvinden, hvad der for hende har virket som den eneste logiske beslutning.

Hun bed kamelen i testiklerne.

- Det er lidt underligt at sige det, men hun bed ham i hans private område. Det er den pæneste måde, jeg kan sige det på, fortalte Pamela Bossier.

Politiet i området har også udtalt sig i sagen.

- Hun fortalte os, at hun 'bed ham i testiklerne for at få ham af mig', sagde Louis Hamilton, der var efterforsker på sagen.

Ikke kamelens skyld

Han gør det også klart, at man i løbet af sagen har slået fast, at det var parrets skyld, at situationen endte så tragikomisk.

- Kamelen gjorde intet galt. De var meget aggressive over for den. Kamelen havde bare gang i sin normale rutine, fortalte han.

Derfor kan parret heller ikke sagsøge parken for skader, da det var deres skyld, at kamelen valgte at reagere.

Ifølge manageren har Caspars testikler det fint, og hun er glad for, at der ikke skete mere med parkens største attraktion.