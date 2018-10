Kvinde blev banket efter sexchikane: Nu er gerningsmanden dømt

En mands verbale og fysiske overfald på franske Marie Laguerre har nu fået juridiske konsekvenser for gerningsmanden, skriver BBC.

Sagen fik stor opmærksomhed i juli måned, da overvågningsoptagelser, der viser hvordan 22-årige Laguerre angiveligt bliver udsat for seksuel chikane og fysisk vold blev delt på nettet, hvor de hurtigt gik viralt.

Hånet og banket foran café: Marie fandt sig ikke i sexchikane

- Jeg er dødtræt af at føle mig utryg på gaden. Der er brug for forandringer, og det er nødt til at være nu, fortalte den unge studerende i et interview med det franske medie Le Parisien i sommers, da sagen gik verden rundt.

Torsdag blev gerningsmanden, der under fransk retspraksis blot er omtalt som 'Firaz M', idømt en dom på seks måneders betinget fængsel, en bøde på 2000 euro samt forbud mod at kontakte Marie Laguerre.

Den 25-årige mand blev derudover dømt til psykologbehandling og deltagelse i et kursus om kønsbestemt vold.

Under retssagen har 'Firaz M' kendt sig skyldig i voldssigtelserne, men afvist alle anklager om verbal seksuel chikane mod Marie Laguerre, skriver BBC.

Den tiltalte blev fundet skyldig i grov vold, men frifundet i den del af sagen, der omhandlede verbal sexchikane. Ifølge anklageren var der ikke tilstrækkelig hold i anklagerne, hvilket skuffer Marie laguerre.

- Min overfaldsmand vil ikke kunne forstå den misogynistiske og chauvinistiske karakter af det, som han er anklaget for, udtalte Marie Laguerre til franske Liberation før dommen.

- Vi forsømmer at lære ham en lektie, der gør ham opmærksom på, at det ikke længere er muligt at behandle kvinder som et stykke kød.

Ekspert: Han var næppe blevet dømt i Danmark

Overfor Ekstra Bladet har lektor i strafferet ved Københavns Universitet Trine Baumbach tidligere vurderet, at 'Firaz M' heller ikke ville blive dømt for seksuel chikane i en dansk retssal.

- Det voldelige angreb er selvfølgelig strafbart, men jeg har svært ved at se, at der nogensinde ville blive rejst en sag om seksuel chikane. Hun ville blive henvist til at køre en privat injuresag, og den ville hun tabe, udtalte Trine Baumbach til Ekstra Bladet i forbindelse med sagen.

- Vi går næsten altid verbal, seksuel chikane til noget, der bare er for sjov, også selv om det netop ikke er for sjov. Holdningen er ofte, at kan man ikke tåle det, så er det, fordi man ikke har humoristisk sans.

