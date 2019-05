Kvinde blev gift med bro: - Han er stærk og stabil

Jodi Rose, der i 2013 giftede sig med den franske bro Le Pont du Diable - også kaldet djævlebroen, fortæller hun i en ny dokumentar om sin kærlighed til stenbroen og det fantastiske bryllup, de to havde sammen.

Det gør hun til det australske medie Sunday Night, hvor temaet objektofili (seksuel eller følelsesmæssig tiltrækning til døde genstande, red.) bliver diskuteret.

Jodi Rose fortæller, at hun blev forelsket i broen fra det 14. århundrede på en rejse til Frankrig, og de blev gift ved en ceremoni, hvor fjorten gæster deltog.

Foreningen mellem de to blev overvåget og godkendt af borgmesteren fra den nærliggende by Saint-Jean-de-Fos.

I dokumentaren lyder det, at det var smukt at blive gift med den ældre bro.

- Jeg var ret nervøs på dagen. Jeg følte mig som en brud. Jeg fik lov til at have mit prinsessebryllup.

Det var den smukkeste dag i Jodi Roses liv. Foto: Privat

Ring til både kvinde og bro

Hun går stadig med ringen, som hun havde fået lavet i forbindelse med ceremonien. En større version af ringen blev også lavet til broen, som sidder klemt ned i strukturen.

- Jeg satte en ring på det, baby. Jeg mener, du har set ham. Han er smuk, han er stærk og stabil. Og jeg tænkte 'yes', det her er en, jeg virkelig kan mærke en forbindelse til, og hvor jeg kan føle mig nede på jorden.

Jodi Rose havde rejst rundt i længere tid, hvor hun indsamlede lyd til et musikprojekt, hvor broer var involveret, da hun besluttede, at djævlebroen var hendes udkårne.

- Han får mig til at føle mig tæt på jorden og stopper mig fra min nomade-agtige tilværelse. Han er så stabil og boltret til jorden, mens jeg er en nomade, der altid er på farten.

Der var blevet lavet et certifikat til ægteskabet. Foto: Privat

Ægte kærlighed

Hun fortsætter med at fortælle, at hun er ham evig tro, men at han ikke vil holde hende tilbage.

- Han forstår, at jeg elsker andre broer og mænd. Vores er en kærlighed, der viser sig som den flod, der konstant flyder under ham.

For Jodi Rose er broen al det, hun har søgt i en mage.

- Han er alt, jeg ønsker mig i en mand. Stabil, troværdig, sensuel, sød og smuk.

Ægteskabet er dog ikke gyldigt i Frankrig, men det stopper ikke den australske kvinde i at mene, at deres samhørighed er stærk og ægte.

Bump på vejen

Ekstra Bladet har været i kontakt med Jodi Rose for at høre, hvordan ægteskabet med broen går i dag.

- Vi har oplevet nogle bump på vejen og blev nødt til at tilbringe noget tid hver for sig, men nu er tingene igen ved at være normale mellem os, fortæller hun og fortsætter:

- Vi har et behageligt og dybt kammeratskab, og jeg er virkelig glad for at vores kærlighed har stået distancen og kun er blevet dybere, som tiden er gået. Jeg tror på, at vi kan klare det hele sammen, vores kærlighed er stærkere end nogensinde før.