Kvinde bryder ind i eks hus: Sletter nøgenbillede

Jana Hocking ville gå langt for at fjerne et nøgenbillede fra sin ekskærestes telefon

Når det først er på internettet, så bliver det på internettet.

Det kunne den australske blogger og tv-personlighed Jana Hocking ikke leve med. Hun frygtede, at hendes ekskæreste ville lægge et meget personlig billede af hende på de sociale medier. Et billede af hendes bryster lå nemlig på hans telefon.

Hun valgte derfor at ty til handling for at komme billedet til livs.

Den episode fortæller hun om på sin blog og Instagram.

'Jeg gjorde noget, som jeg aldrig havde troet, jeg ville gøre'.

Sådan skriver 34-årige Jana Hocking indledningsvist på sin blog.

Hun var nemlig overbevist om, at hendes kæreste stadig havde et nøgenbillede af hendes bryster på sin telefon. Jana kunne ikke magte, at han muligvis ville dele billedet med sine venner for at få hævn over hende, efter hun sluttede deres forhold. Hun var også overbevist om, at hvis billedet kom frem, ville der ikke gå længe før, at det florerede på internettet.

Jana vidste, at hun måtte gøre noget.

'Jeg ankom ved hans hus midt om natten. I ly af mørket sneg jeg mig ind i hans hus igennem et vindue. Han sov og snorkede. Jeg tog derefter hans telefon og åbnede den op. Heldigvis havde han ikke finger-identifikation. Jeg fandt nøgenbilledet og slettede det', skriver hun.

Jana Hocking kom helskindet ud af huset og kunne ånde lettet op. Men det fik hende til at reflektere over sin handling.

'Kan det virkelig passe, at kvinder skal gå så langt for at beskytte sig selv online?, skriver hun på sin blog.

Sidenhen har Jana modtaget mange vrede beskeder fra Twitter-brugere, som ikke mener, at man skal bryde ind i en ekskærestes hjem.

Men Jana lader sig ikke kue.

- Jeg er ikke fortaler for, at man skal begå indbrud, men jeg står ved min beslutning, fortæller hun i et interview med det australske medie News.com.au.

Hun fortæller også, at hun fået positiv respons fra mange kvinder.

- Mange kvinder skriver, at de ville ønske, at de havde det samme mod som mig.

Jana synes dog ikke, at der er noget galt i at sende frække billeder til sin partner.

- Det er fint at sende vulgære billeder til sin kæreste, men man skal passe på. Kærlighed er kendt for briste, hvorimod billeder er kendte for at gå viralt på internettet, siger hun til mediet.

New York Post og andre internationale medier har siden hen bragt hendes historie.