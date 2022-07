Kvinde død efter møde med alligatorer

Efter en ældre kvinde fredag blev angrebet af alligatorer, fangede man to af de store krybdyr på stedet.

Det skriver NBC News.

Kvinden faldt i dammen ved Boca Royale Golf and Country Club i Englewood i Florida lige efter klokken 19.30.

Angiveligt 'kæmpede hun for at holde sig ovenvande'.

Og det må have været et sandt mareridt at falde ned til dyrene, der ikke var helt små. Den ene var godt 2,7 meter og den anden 2,3 meter.

Kvinden blev erklæret død på stedet. Hun blev herefter identificeret som 80-årige Rose Wiegand, og konklusionen var, at hun døde som følge af alligator-angrebet.

Fanget

Efterfølgende blev Florida Fish and Wildlife Conservation Commission tilkaldt for at fange dyrene. De to alligatorer, man fandt på stedet, blev fjernet, selvom man ikke kunne vide sig sikker på, at det var dem, der var skyld i kvindens død.

Manageren af Boca Royale Golf and Country Club, Doug Foote kom senere med en erklæring omkring den tragiske hændelse.

'Dette er en tragisk situation, og vi er dybt berørte af, hvad der er sket. Vores hjerter går ud til de familiemedlemmer og venner, der er berørt af dette tab, og vi sender vores dybeste medfølelse,' stod der i ærklæringen.

'Der er en igangværende undersøgelse af detaljer om, hvad der skete, og vi samarbejder med myndighederne for at give alle oplysninger, vi har.'