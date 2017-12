Kvinde død: Faldt angiveligt ned fra balkon på hotel i Costa del Sol

29-årige Loran Atkinson døde 23. december efter angiveligt at være faldet ned fra en balkon på et fire-stjernet luksushotel i Fuengirola.

Området ligger i det populære Costa del Sol i Spanien.

Det skriver The Sun og Daily Mail.

Her boede og festede hun på det 15 etager høje Hotel Yaramar, som flere danske rejseselskaber, inklusiv Spies, udbyder rejser til.

- Jeg kan bekræfte, at vi er blevet kontaktet af et af familiemedlem vedrørende pigens dødsfald. Vi er blevet fortalt, at hun faldt ned fra en af balkonerne, siger en talsmand fra det engelske Udenrigsministerium.

Hotellet, der kun er for voksne, er mere end 15 etager højt, og er kendt for sine elevatorer. Foto: Hotel Yaramar

Har ikke råd til at få liget hjem

Venner af Loran Atkinsons familie, har sidenhen igangsat en indsamling, så de kan få transporteret hendes lig tilbage til England.

Indsamlingen startede i dag, lørdag, og der er allerede samlet mere end 17.000 kroner ind, hvor målet i alt er 37.000.

- Alt hvad I har mulighed for at hjælpe med, vil vi tage imod med taknemmelighed. På den måde kan vi få bragt Loran hjem, så hun kan hvile i fred blandt venner og familie, skriver folkene bag indsamlingen.

Hendes mor Angela Pejcinovic og søster Cecily Atkinson har ikke selv penge til at få den 29-årige Lorans lig hjem.

Loran Atkinson boede i London.