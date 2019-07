Kvinde døde efter vanvittigt krydstogts-drama: Bundet og bedøvet af personalet

En voldsom historie har rystet England, siden det er kommet frem, at en dement kvinde blev bundet og bedøvet, da hun fik et panikanfald på et krydstogtskib med sin mand

En bedstemor, der led af demens, blev bundet af medarbejdere på et luksuriøst krydstogtskib, da hun fik et panikanfald.

Episoden fandt sted få uger før kvindens død, hvilket er kommet frem under en ny høring. Det skriver flere britiske medier, heriblandt The Telegraph, der har været i kontakt med kvindens familie.

Marguerite Hayward var ellers på sin drømmeferie med sin mand, Frederick, der er gammel krigsveteran, da hun blev syg på turen i 2017.

Frederick Hayward, der kæmpede for den britiske hær under Koreakrigen, ringede efter hjælp, da hans kone vågnede fra et mareridt og skreg i deres 8500 pund dyre suite svarende til omkring 71.000 danske kroner.

Kneblet og bedøvet af syv mand

Ifølge den ældre mand fortalte han, at konen var blevet irritabel og havde slået ud efter sikkerhedsfolk på båden, fordi de havde råbt ad hende.

Det fik sikkerhedsfolkene til at binde hende med bælter fra badekåber, og hun blev bedøvet, mens syv medarbejdere på båden var omkring hende, det kom frem i retten.

Frederick Hayward har til retten forklaret i et brev, at han følte parret blev behandlet som kriminelle, og at hans kone blev holdt nede i sengen, mens de tvang det bedøvende middel i hende.

Marguerite Hayward på det, der skulle have været det ældre ægtepars drømmerejse. Foto: Udsendt af familien i forbindelse med retssagen

Parret fra Suffolk blev dagen efter bedt om at forlade skibet, og den ældre kvinde blev fragtet til et hospital i ambulance.

Medarbejderne på skibet, der beskriver sig selv som det mest luksuriøse, der nogensinde er blevet bygget, sendte efterfølgende en regning til parret for bedøvelsen på 1000 pund svarende til 8300 danske kroner.

Kvinden fik liggesår af behandlingen, og hun blev ved med at være bevidstløs fem dage i Italien, før hun blev fløjet tilbage til Suffolk.

Senere kom hun på plejehjem, hvor hun døde et par uger efter krydstogtet.

Retsmediciner var ikke i tvivl

Retsmediciner Nigel Parsley konkluderede i retten, at det var begivenhederne, der begyndte på skibet, og behandlingen på krydstogtet, der var med til at bidrage til døden hos den ældre kvinde.

Hans konklusion var også, at den form for 'behandling', kvinden havde modtaget, var med til at forværre hendes forvirrede tilstand.

Frederick Hayward døde i februar 2019, men sine oplevelser nåede han at beskrive, så de kunne blive fremlagt ved høringen.

Han skrev blandt andet, at hvis hans kone ikke var blevet behandlet forkert, ville det var endt helt anderledes.

'Hvis bare de havde gjort deres job, så ville hun have været hjemme i sin elskede have i stedet for at føle det store pres og stress, hun oplevede på hospitalet.

Gjorde alt det rigtige

Parrets søn Martin udtalte sig i forbindelse med sagen til The Telegraph.

- Jeg forstår ikke, hvorfor de ikke gav hende noget plads og brugte noget tid på at tage sig af hende. Hvorfor skabte de en situation med blå blink og sirener, når min mor havde det fint dagen efter?

Det norskejede selskab Regent Seven Seas Cruise mener dog, at de gjorde alt efter bogen.

'Vi udtrykker vores dybeste medfølelse til familien. Vi mener ikke, der er noget kritisabelt ved vores medarbejders måde at håndtere denne meget svære situation på', lød det fra en talsperson.