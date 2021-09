Kvinde dømt for vanrøgt af 25 heste

I to retsinstanser har en kvinde fra Lindved bedyret sin uskyld, men Venstre Landsret fandt - ligesom byretten - kvinden skyldig i vanrøgt af sine 25 heste.

Det skriver Aarhus Stiftstidende.

Kvinden blev dømt 60 dages betinget fængsel, da hun - trods flere påbud - ikke var i stand til at tage ordentligt vare på sine heste.

Ifølge anklagepunkterne havde dyrene i en periode fra januar 2018 til februar 2019 hverken adgang til rent, tørt leje eller motion, mens dyrene heller ikke blev fodret i et omfang, der var forsvarligt.

Samtidig blev hestene heller ikke behandlet for utøj.

Indsmurt i gødning

I dommen indgik ligeledes, at flere af hestene var smurt ind i gødning. Værst stod det til for fire af hestene, der fremstod tydeligt afmagrede.

Hestene havde ubehandlede sårskorper, øjnene fulde af udflåd og kager af skidt i pelsen, skriver Aarhus Stiftstidende.

Kvinden har gennem hele retsprocessen nægtet sig skyldig. Hun mener, der er tale om misforståelser eller dårlige vurderinger fra myndighedernes hånd.

Hun afviste, at hestene skulle være undervægtige og mente heller ikke, at hestene var uhygieniske.

Kvindens dyrelæge og to husbondafløsere - der var udnævnt af Sydøstjyllands Politi - bakkede kvindens påstande op, men ifølge en embedsdyrlæge var særligt de fire heste i så kritisk en tilstand, at de straks måtte tilses.

Påbud på påbud

Kvinden har tidligere været i søgelyset som følge af manglende pleje af sine dyr.

I 2009 fik kvinden en bøde, da 30 af hendes heste var afskåret muligheden for vand. Hun blev politianmeldt både i 2011 og 2014 for forholdene, hvor hun efterfølgende fik et påbud.

I 2017 fik kvinden et strakspåbud, da et besøg på gården afslørede, at 25 heste var i dårlig foderstand samt fremstod med indtørret gødning i pelsen. Kvinden blev dømt for overtrædelse af dyreværnsloven.

Udover de 60 dages betinget fængsel må kvinden ikke have med heste at gøre de næste tre år, mens hun også skal betale en bøde på 50.000 kroner.