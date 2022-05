Kvinde dømt: Prikkede hul i kondomer

En 39-årig tysk kvinde er blevet dømt for bevidst at have ødelagt sin partners kondomer

En tysk kvinde tog et noget atypisk middel i brug, for at gøre sin 'bolleven' til en kæreste. I håb om at blive gravid, prikkede kvinden huller i mandens kondomer.

Det har nu kostet kvinden en dom på seks måneders betinget fængsel ved retten i Bielefeld. En dom som den tyske dommer beskrev som 'historisk'.

Det skriver Bild.

Forholdet begyndte i 2021, da den 39-årig kvinde mødte en 42-årig tysk mand igennem en dating-app. Herefter begyndte de et uforpligtende forhold, men kvinden ville mere.

Herefter begyndte hun at prikke hul i kondomerne på mandens natbord, for at gøre forholdet mere permanent, men uden gevinst.

Kvinden erkendte dog handlingen selv, da forholdet begyndte at gå skævt. I en chat-besked skrev hun til den 42-årige:

'Jeg prikkede huller i vores kondomer. Jeg formoder, at jeg er gravid.'

Den 42-årige anmeldte kvinden, og hun blev sigtet for at have begået et seksuelt overgreb, da man fandt hende skyldig i 'omvendt stealthing', der defineres som et overgreb, hvor kondomet bliver fjernet uden samtykke.

- Denne regel gælder også i det modsatte tilfælde. Kondomerne blev gjort ubrugelige uden samtykke og mod hans vilje, sagde dommeren under domsafsigelsen.