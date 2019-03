Kvinde dræbt: Angrebet af sine egne to pitbulls

Hundene var ellers i karantæne for at have bidt en anden person

Johana Villafane fra Texas døde lørdag, efter at hun blev angrebet af sine egne to pitbull terriers.

Det skriver Fox News, og politiet i Irving Texas bekræfter dødsfaldet.

Politiet ankom til det hundeinternat, hvor hundene i forvejen var indespærret for at have bidt en person, efter de havde modtaget en anmeldelse om en kvinde, der havde brug for lægehjælp.

Politiet udsendte efterfølgende en meddelse om dødsfaldet. Foto: Irving Police Department

Medarbejderne fra internattet fortalte til Fox News, at kvinden var meget skadet, efter at være blevet angrebet af hundene.

Hundene blev ved med at være aggressive, selv da personalet prøvede at komme ind og hjælpe kvinden, der blev brutalt angrebet.

'Fordi at hundene blev ved med at være aggressive valgte en af betjentene at trække sit våben og skyde begge hunde', lød det en i udtalelse.

Johanna Villafane på 33, der er mor til to, blev taget på hospitalet, men fordi skaderne var så voldsomme, var det ikke muligt at redde kvindens liv.

'Den oprindelige efterforskning af hundene forklarer, at hundene var i karantæne, fordi at de tidligere havde angrebet og bidt en person. Ejeren var på internatet for at fodre hundene og befandt sig udenfor i området, hvor hundene motionerede, da de angreb ejeren', lød det fra poltiiet.

Se også: Tre-årig dreng blev skambidt af sine bedsteforældres pitbull