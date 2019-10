Kvinde efterlyst: Danser foran løve i Zoo

Kvinden blev smidt ud af parken, men nu vil politiet også gerne have fat i hende

En uidentificeret kvinde er nu kommet i politiets søgelys, efter hun i weekenden forcerede et hegn og kravlede ind til løverne i Bronx Zoo. Det skriver flere udenlandske medier, heriblandt CBS New York og CNN.

I optagelser delt på sociale medier ses det, hvordan hun på få meters afstand står ansigt til ansigt med en hanløve. Der lader til kun at være en lille voldgrav mellem rovdyret og kvinden, der danser og fægter med armene foran chokerede zoo-gæster.

Bronx Zoo oplyser i en pressemeddelelse, at hændelsen fandt sted hos dem lørdag. Kvinden var heldig at slippe uskadt fra sin handling, og blev efterfølgende smidt ud, oplyses det yderligere.

Nu vil politiet dog gerne have fat i kvinden, som risikerer at blive sigtet for ulovlig indtrængen.

