Kvinde fik dødelig diagnose: Nu skifter hun 'næse' hele tiden

Engelske Jayne Hardman fik sin næse kirurgisk fjernet i 2017, efter at hendes hund, Cece, bankede sit hovedet op i hendes næse.

I dag ejer hun et utal af kunstige næser, som hun hyppigt skifter mellem. Flere af dem ligger i hendes taske, så næsen altid passer til hendes udseende.

Det fortæller hun om i et interview med Caters News Agency.

Jayne har mange næser at vælge i mellem. Foto: Ritzau Scanpix

Den 49-årige kvinde, som er bosat i byen Redditch i England, kom hjem efter lang arbejdsdag tilbage i 2011. Da hun åbnede døren til sit hus, blev hun mødt af sin hund, som hoppede op ad Jayne og ramte hendes næse, som kort efter hævede voldsomt.

Efter et halvt år havde hævelsen stadig ikke lagt sig. Hendes lægen opdagede, at hun havde lidelsen 'granulomatose med polyangiitis', som er en sygdom i kroppens blodkar. Det medførte, at lægerne fjernede hendes næse af frygt for, at mere af hendes ansigt ville blive blive beskadiget på sigt.

Lykkelig

Da Jayne Hardman fik fjernet sin næse, kunne folk ikke lade være med at stirre på hende. Til sidst blev det for meget for hende, og hun valgte at 'gemme' sig i sit hus. Hun fik ordineret en kunstig næse, som hun limede fast, men det var meget ubehageligt.

- Jeg levede bare i mit hjem. Jeg forlod kun min hjem, hvis det var yderst nødvendigt, siger hun til mediet.

Lægerne valgte derfor at montere magneter i hendes næse, så en kunstig næse kunne sidde bedre fast.

Det har nu ændret Jayne Hardmans liv fuldstændigt. I dag har hun masser af selvtillid og lever det liv, som hun tidligere gjorde.

Nu har hun brugt i omegnen af 30.000 kroner på kunstige næser.

- Jeg har en næse til alt. Når jeg eksempelvis får lidt at drikke, bliver mine kinder en smule røde, men så skifter jeg til en næse, som matcher mine kinder. Jeg kalder det en 'fuldemands-næse', fortæller Jayne Hardman.

Her er blot nogle af Jayne Hardmans næser. Foto: Ritzau Scanpix

Jayne Hardman har tidligere fortalt i et interview til britiske morgenprogram 'This Morning', at selvom det har været hårdt at miste sin næse, er hun glad for det.

- Da jeg omsider blev diagnosticeret, sagde lægen: 'Din hund reddede dit liv. Når du først har lidelsen, kan det ende fatalt, hvis du ikke bliver behandlet', fik hun at vide.

Og der kan også komme sjove øjeblikke ud af det.

- Det eneste problem er at nyse. Jeg er nødt til at holde på den, hvis jeg skal nyse. Første gang jeg glemte det, holdt vi en søndagsmiddag derhjemme, og den røg af. Den landede mellem min søns ben, fortalte hun, hvorefter familien begyndte at grine.