Kvinde føder brors barn: - Vi er meget lykkelige

Chapelle Cooper har givet sin bror og hans partner den ultimative gave og har født et barn til dem

Livet må være den største gave, man kan give.

Derfor kan det også virke uretfærdigt, når et par ikke har mulighed for skabe et liv sammen.

Det var tilfældet for det homoseksuelle par Scott og Michael fra England, der inderligt ønskede sig et barn, men ikke havde råd til at adoptere eller bruge en rugemor.

Heldigvis for dem besluttede Scotts søster, at hun gerne ville være donor af et æg til parret. Og ikke nok med det. Hun ville også gerne være gravid med parrets barn.

Derfor blev det besluttet at den 27-årige mor til en skulle befrugtes med broderens partners sæd og ni måneder senere kunne den lille familie byde velkommen til en lille pige. Det deler moderen og søsteren på sin Facebook-profil.

Søsteren vil dog ikke betegnes som mor til den lille pige, men vil i stedet gerne være en 'speciel tante'.

- De havde så mange forhindringer med at adoptere, og de overvejede en rugemor, men de stolede ikke rigtig på nogen, og det var meget dyrt. Så jeg tilbød at gøre det, og vi tog den derfra, fortæller Chapelle til The Mail.

Intet ville gå galt

De tre overvejede alt, der kunne gå galt, men de var enige om, at det nok skulle gå.

- Jeg vil altid elske hende som min egen, men jeg vil ikke tage en rolle som mor.

Broderen Scott priser også sin søster og siger, at det er den mest fantastiske gave, man overhovedet kan give.

- Hun gjorde det bare fordi, hun er en god person. Det har virkelig bragt os sammen som familie, og vi er tættere end nogensinde.

De to mænd vil være de juridiske værger over pigen, og hun kommer ifølge dem ikke til at vide andet, end at hun blev født af sin tante.

- Hun har gjort noget meget smukt for os, men vi kommer aldrig til at bruge ordet 'mor', det har Chapelle det også fint med, fortæller han.

Den lille pige får navnet Harper Elizabeth Smith.

De tre fortæller på de sociale medier, at de er meget lykkelige, og at fødslen gik godt.